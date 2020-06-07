Коронавирус
РБКФутболист «Спартака» Бакаев вылечился от коронавируса
Игрок московского «Спартака» и сборной России по футболу Зелимхан Бакаев сдал два отрицательных теста на коронавирусную инфекцию и присоединился к команде на тренировочной базе в Тарасовке, сообщается на официальном сайте «красно-белых».
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Общество
В интернете появилась петиция с требованием запретить эфиры доктора Мясникова
Петиция с требованием запретить Александру Мясникову выступать в теле- и радиоэфире опубликована на сайте Change.org, её подписали более ста человек.
Говорит Москва вчера в 09:00
Политика
Новый глава белорусского Мининформа пригрозил СМИ ограничениями
Игорь Луцкий захотел оградить «население от информации, которая наносит вред государству».
Говорит Москва 14:04
Армия и оружие
ВВС США хотят провести учебный бой между истребителем и БПЛА
ВВС США решили провести эксперимент, в рамках которого в воздушном бою придется сойтись пилотируемому истребителю и БПЛА, который находится под управлением системы, работающей на основе искусственного интеллекта.
Актуальные Новости вчера в 04:55
Здоровье
В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде
РЕН ТВ вчера в 10:41
Шоу-бизнес
Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
Здоровье
В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей
Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Lenta.ru 05 июня в 16:10
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае
В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия 09:15
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
Происшествия
Военные точным выстрелом потушили горящую скважину в Иркутской области
Российская газета 09:11
Происшествия
В Росгвардии прокомментировали задержание темнокожего мужчины в Москве
Инцидент произошёл минувшей ночью в районе Щёлковского шоссе. Очевидцы засняли момент задержания.
Говорит Москва 08:19
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru 10:20
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
"Прорабатываются механизмы сразу несколькими крупными перевозчиками возобновить полеты по международным направлениям с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и при соблюдении на борту строгих санитарных правил", - рассказал источник агентства.
Российская газета 09:25
Здоровье
Еще 196 заражений коронавирусом выявлено в Ростовской области
Еще 196 заражений опасной инфекцией выявлено в Ростовской области. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05 июня в 07:24
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
Общество
МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе
Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы, в ближайшие 1-3 часа до 21:00 7 июня в городе ожидается кратковременный дождь.
Интерфакс 07:34
Общество
Глава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
Известия 11:40
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Политика
СМИ сообщили о возможных изменениях при найме на работу
Российские власти рассматривают возможность введения норм, обязывающих руководителей при найме на работу отдавать предпочтение кандидатам с российским паспортом.
РИА Новости 14:59
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
Политика
Решение Трампа о выводе войск застало ФРГ врасплох
Ранее издание Reuters сообщало, что президент США Дональд Трамп отдал приказ сократить численность американских военнослужащих в ФРГ.
RuNews24.ru вчера в 10:53
Экономика
В ТПП заявили, что качество продукции фермеров в России может упасть
7 июня отмечается Всемирный день безопасности пищевых продуктов, учрежденный Генассамблеей ООН для привлечения внимания к проблемам здорового питания населения и качеству производимых товаров.
ТАСС 01:10
Кино
Фильму «Брат-2» исполняется 20 лет
ИА "Ореанда-Новости" Сегодня исполняется 20 лет фильму "Брат-2", ставшему уже бессмертным.
Ореанда-Новости 07:36
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Наука
Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя
Ученые заметили плоскую вытянутую 15-метровую платформу.
Замана 05 июня в 01:09
Общество
РБК: в Москве с 14 июня могут отменить цифровые пропуски
В Москве с 14 июня могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенной из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил РБК со ссылкой на источник из компании-партнера мэрии.
РИА Новости 04:48
Энергетика
«Газпром» объявил о закупке труб большого диаметра на 100 млрд рублей
Москва, 7 июня 2020, 13:55 — REGNUM Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест» объявило о крупнейшей в истории государственной корпорации «Газпром» закупке труб большого диаметра (ТБД) — одним лотом сразу на сотни миллиардов рублей.
REGNUM 06:55
Кино
Фанаты нашли «пасхалку» в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные»
Поклонники обнаружили отсылку к оригинальной трилогии о Человеке-пауке Сэма Рэйми в одной из сцен мультфильма "Человек-паук: Через вселенные".
Народные новости вчера в 08:41