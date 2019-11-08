Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов не сможет помочь своей команде в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов", передает РИА "Новости". Футболист пропустит игру из-за травмы. Об этом проинформировал главный тренер столичной команды Доменико Тедеско.

Защитник «Спартака» Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»

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