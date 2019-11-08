РПЛ
Газета.RuЗащитник «Спартака» Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов не сможет помочь своей команде в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов", передает РИА "Новости". Футболист пропустит игру из-за травмы. Об этом проинформировал главный тренер столичной команды Доменико Тедеско.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
Происшествия
Задержанного в Австрии экс-чиновника Минкультуры выпустили под залог
Источник ТАСС сообщил, что задержанным оказался экс-глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо.
РБК 09:05
Шоу-бизнес
Суд не стал расторгать брак Лолиты
Басманный районный суд Москвы отказался расторгнуть брак российской певицы Лолиты Милявской и спортсмена Дмитрия Иванова.
News.ru 10:23
Общество
Миллиардер Андреев продал свою долю в сервисе знакомств Badoo
Инвестиционный холдинг «Финам» продал долю в компании MagicLab, владеющей сервисами знакомств Badoo, Bumble, Chappy и Lumen, сообщает Forbes со ссылкой на заявление президента холдинга Владислава Кочеткова.
Ведомости 12:57
Игры
На фоне обвала рейтинга «Death Stranding» рекламирует реальные бренды
Еще задолго до выхода «Death Stranding» было известно, что в игре будет большое количество рекламы реально существующих брендов.
Ридус 15:31
Авто
Фото нового Kia Sorento появились в Сети
Очередная порция шпионских фото нового кроссовера Kia Sorento, испытания которого подходят к своему завершению, появилась в сети.
Новые автомобили 06 ноября в 22:30
Политика
Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, может ли суд в России оштрафовать Владимира Путина.
Московский Комсомолец 05:43
Транспорт
Более трех тысяч билетов продано на поезда в Крым
Более трех тысяч билетов продано на поезда, которые отправятся в Крым из Москвы и Петербурга.
Телеканал Санкт-Петербург 11:43
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости 14:33
Политика
Экс-президент Бразилии Лула да Силва выходит на свободу
Луис Инасиу Лула да Силва стал первым бывшим президентом Бразилии, заключенным в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег.
Вести.Ru 15:22
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 10:34
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Lenta.ru 13:39
Авто
Rolls-Royce показал Cullinan в спецверсии Black Badge
Английская компания Rolls-Royce расширила линейку Black Badge, дополнив в неё кроссовер Cullinan.
Тарантас Ньюс вчера в 09:40
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 10:59
Политика
Соцпартия Молдавии инициировала отставку правительства
Фракция партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) зарегистрировала в парламенте инициативу о выражении вотума недоверия правительству Майи Санду.
Известия 09:13
Хоккей
У Задорова диагностирован перелом челюсти
Защитник «Колорадо» Никита Задоров получил перелом челюсти в матче против «Нэшвилла» (9:4). Об этом сообщает шеф-редактор Denver Sports Эй Джей Хэфеле на своей странице в Twitter.
Sportbox.RU 15:45
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой
Клиенты «Сбербанка» в пятницу, 8 ноября, сообщают о сбоях в работе онлайн-сервиса банка.
REGNUM 09:55
Культура
Мать Децла прокомментировала фильм о сыне
Ирина Толмацкая, мать скончавшегося в феврале музыканта прокомментировала каналу 360 это событие.
Российская газета 14:10
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила «Российской газете», что теплая погода в центральной части России продлится до конца недели, после чего вследствие северного антициклона наступит похолодание.
Дождь вчера в 03:47
Политика
Польские СМИ назвали Макрона «полезным идиотом Кремля»
Журналист польского издания Wpost Якуб Мельник раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО".
РИА Новости 12:35
Авто
Российский авторынок в октябре упал на 5,2%
Российский авторынок по итогам октября 2019 года упал на 5,2%, до 152 057 реализованных экземпляров новых легковушек и легкого коммерческого транспорта (LCV).
UfaTime.ru 15:16
Общество
Чубайс обозвал советских граждан лентяями и идиотами
По мнению Чубайса, вся жизнь в СССР была построена на клевете, о которой все знали и понимали, кроме "нескольких тысяч идиотов".
Газета.Ru 15:40
Игры
Новая Xbox появится раньше, чем PlayStation 5
Получается, у Xbox Project Scarlett будет на несколько дней больше для предпраздничных продаж.
The GEEK 13:13
Общество
Судно Газпрома отправилось за газом в США
Взгляд.ру 13:31
Армия и оружие
В США ужаснулись «оружию будущего» России
Lenta.ru 12:38
Общество
Генпрокуратура подаст новый иск об изъятии имущества у Шестуна
Генпрокуратура подготовила новый иск к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и еще 45 ответчикам об обращении имущества в доход государства, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Ведомости 12:52
Происшествия
МВД обвинило журналиста «Росбалта» в клевете на Усманова
1 ноября журналисту были предъявлены обвинения по двум эпизодам по делу о клевете на Алишера Усманова (ранее он проходил свидетелем по этому делу, возбужденному в декабре 2018 г.), а также по обвинению в вымогательстве $50 000 у казахстанского бизнесмена, председателя совета директоров Fincraft Resources Кенеса Ракишева.
Ведомости вчера в 17:43
Политика
Партия Вакарчука «Голос» призвала выйти из Минских соглашений
Украинская партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, призвала власти Украины выйти из Минских соглашений.
RT на русском 13:53