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ТАСС СпортФутболист «Спартака» Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Защитник "Спартака" Илья Кутепов не сыграет в матче 16-го тура чемпионата России по футболу с "Крыльями Советов". Об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско. Кутепов получил травму в матче 15-го тура с "Арсеналом" (0:1).
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