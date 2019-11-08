Защитник "Спартака" Илья Кутепов не сыграет в матче 16-го тура чемпионата России по футболу с "Крыльями Советов". Об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско. Кутепов получил травму в матче 15-го тура с "Арсеналом" (0:1).

Футболист «Спартака» Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»

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