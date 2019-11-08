РПЛ

ТАСС СпортТАСС СпортФутболист «Спартака» Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»

Спартак — Крылья Советов
завтра
в 11:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Защитник "Спартака" Илья Кутепов не сыграет в матче 16-го тура чемпионата России по футболу с "Крыльями Советов". Об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско. Кутепов получил травму в матче 15-го тура с "Арсеналом" (0:1).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Доменико Тедеско: «Тиль — проблема? Это большая тема, но для журналистов»

Sportbox.RU06:32

Самый непопсовый молодой игрок РПЛ. Он нагло идет в обводку и живет на базе

Sports.ru02:00

Доменико Тедеско: «Очень люблю спартаковский борщ»

Спорт-Экспресс08:10

Суровый Кутепов и приколы Мельгарехо над Ещенко. Фото с тренировки «Спартака»

Чемпионат12:56

«Забыл о лимите и дисквалификации Бакаева? Зато помню свое имя». Тедеско готов к бою с «Крыльями»

Sport24.ru07:55

Тедеско готов к «Крыльям». Он подробно рассказал о проблемах Тиля и роли Джикии в атаке. А еще признался, что любит борщ и что еда в России — просто супер

Матч ТВ08:01

Кутепов пропустит матч с «Крыльями Советов»

РИА Новости06:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 13:12, Ашберн
Религия

РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха

Признание Александрийским патриархом неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом.
RT на русском 09:23
Политика

«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости 11:03
Происшествия

Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

RT на русском 11:28
Шоу-бизнес

Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги

Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.
Живая Кубань 02:47
Транспорт

В России началась продажа билетов на поезда в Крым

С 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь начнет ходить поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа).
Интерфакс 01:52
Экономика

Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития

Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
РИА Новости 11:05
Гаджеты

Samsung продолжает демпинговать, снижая цены на популярные смартфоны

Как сообщает источник, компания Samsung снизила цены на новенькие смартфоны Galaxy A50s и Galaxy A30s.
iXBT.com 08:03
Общество

Малышева рассказала о правилах здорового образа жизни

Врач, ведущая передачи «Жить здорово» Елена Малышева в беседе с ФАН рассказала о правилах здорового образа жизни.
RT на русском 12:41
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Политика

В Кремле объяснили данные о сокращении населения России

Напомним, накануне аудиторы Счетной палаты зафиксировали ускоряющуюся естественную убыль россиян четвертый год подряд и поставили под сомнение реальность достижения национальной цели устойчивого естественного роста численности населения страны.
Ридус вчера в 12:55
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета вчера в 14:42
Общество

Миллиардер Андрей Андреев продал свою долю в сервисе знакомств Badoo

Основатель Badoo — российский миллиардер Андрей Андреев продаст Blackstone свою долю и уйдет с поста генерального директора MagicLab.
Forbes 11:08
Политика

Польские СМИ назвали Макрона «полезным идиотом Кремля»

В статье "Макрон – полезный идиот Кремля" корреспондент утверждает, что французский лидер, призывая союзников по альянсу не надеяться на США, сам не собирается помогать им в критической ситуации.
РИА Новости 12:35
Общество

Роман Абрамович побывал на месте приземления Юрия Гагарина

Взгляд-инфо 07:36
Общество

«Дикси» начала развивать сеть магазинов «Первым делом» по франшизе

Российский ритейлер «Дикси» будет развивать франшизу под брендом «Первым делом», сообщил на своей странице в Facebook гендиректор компании Игорь Плетнев.
Ведомости 07:31
Политика

В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова

РБК 10:48
Энергетика

Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин

Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
РБК вчера в 01:00
Авто

Бюджетный кросс-вэн Renault Triber вызвал ажиотаж на рынке

Бюджетный кросс-вэн Renault Triber, поступивший в продажу в конце августа, пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Автоновости дня 01:05
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 06 ноября в 02:50
Политика

Трамп может посетить Парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.
Коммерсантъ 10:34
Политика

Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Технологии

Сбербанк создал самый мощный отечественный суперкомпьютер

RT на русском 04:01
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Шоу-бизнес

Артур Ваха женится на актрисе младше его на четверть века

Телепрограмма вчера в 06:54
Происшествия

Девушка-подросток умерла после драки со сверстниками в Екатеринбурге

В Екатеринбурге несовершеннолетняя девушка умерла в больнице после того, как подралась с группой подростков.
Газета.Ru 01:54
Общество

Синоптик пообещал аномально теплую зиму

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости вчера в 15:45
Музыка

Опрос показал песни, которые не надоедает слушать от начала до конца

iReactor вчера в 17:53
Политика

Цемах решил дать показания по делу MH17

Экс-начальник противовоздушной обороны Славянской бригады Донецкой Народной Республики Владимир Цемах, которого СМИ Украины назвали "ценным свидетелем" по делу о крушении малайзийского Boeing-777 (рейс MH17), решил дать показания.
Народные новости вчера в 17:44
Шоу-бизнес

Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»

Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06 ноября в 17:25
Политика

Украинская партия «Голос» предложила выйти из минских соглашений

Партия "Голос", которая имеет 20 мест в Верховной раде, в пятницу предложила правительству страны выйти из минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе и заморозить конфликт в регионе.
ТАСС 11:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 14 октября 2019 года - главный тренер московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное