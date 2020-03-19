Коронавирус

Газета.RuГазета.RuФутболист «Спартака» Шюррле рассказал, как проводит время на карантине

Полузащитник московского "Спартака" Андре Шюррле рассказал, как проводит время в Москве во время карантина. Футболист вернулся из Германии после восстановления от травмы и теперь должен провести на карантине две недели.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Полузащитник «Спартака» Шюррле рассказал, как проводит время на карантине в Москве

Чемпионат07:33

Андре Шюррле: «Второй день на карантине. Читаю, учусь, работаю, смотрю YouTube. Какие у вас любимые каналы?»

Спорт-Экспресс08:41

Шюррле о карантине: «Много читаю, учусь, смотрю YouTube. Какие у вас любимые каналы?»

Sports.ru08:25

Шюррле рассказал, чем занимается на карантине

Матч ТВ10:02

Шюррле рассказал, как проводит время в Москве на карантине

Sport24.ru09:01

Андре Шюррле: Второй день на карантине, много читаю, учусь (фото)

Советский спорт09:12

Шюррле рассказал, чем занимается на карантине в Москве

Soccer.ru08:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 10:21, Ашберн
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17 марта в 07:08
Финансы

Курс доллара превысил 81 рубль, евро – 89 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара преодолел отметку в 81 руб. и обновил максимум с 2016 года, евро – в 89 руб.
Право.ру 04:56
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 15:18
Энергетика

Российская нефть подешевела до 19 долларов за баррель

Цены на партии российской нефти марки Urals для Северо-Западной Европы снизились накануне на 5,25 доллара — до 18 долларов 64 центов за баррель.
Говорит Москва 07:47
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 12:56
Общество

РФПИ получил одобрение на использование новых тестов на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестировал в компанию «Медпромресурс», получившую от Росздравнадзора одобрение на применение на территории России новой российско-японской диагностической системы для выявления коронавируса, говорится в сообщении фонда.
Ведомости 09:34
Футбол

Футболисты и тренеры «Зенита» прошли тест на коронавирус

«Зенит» на своём официальном сайте обнародовал итоги теста на коронавирус, который накануне, 18 марта, прошли футболисты и члены тренерского и медицинского штабов сине-бело-голубых.
Чемпионат 09:30
Общество

Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России

Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Газета.Ru 09:48
Происшествия

В Петербурге нашли автора панической аудиозаписи о коронавирусе

В Санкт-Петербурге полиция установила автора аудиозаписи, содержащей недостоверную информацию о коронавирусе.
Санкт-Петербургские ведомости 10:09
Космос

ИТ во время пандемии. Как директор по информационным технологиям должен изменить работу своей компании

Средняя готовность, высокая обеспокоенность В ходе опроса, проведенного на вебинаре Gartner по непрерывности бизнеса, прошедшего в начале марта, только 12% респондентов (из 1,5 тыс. участников мероприятия) выразили уверенность, что их компании хорошо подготовлены к эпидемии.
CNews 08:39
Футбол

Паузу в футбольном чемпионате Англии продлили до конца апреля

Перерыв в чемпионате Англии по футболу в связи с коронавирусом продлен до 30 апреля. Об этом говорится в заявлении Английской премьер-лиги.
Известия 09:45
Экономика

Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
vtomske.ru вчера в 00:00
Экономика

Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки бизнеса, в частности, туристического и развлекательного, который терпит убытки из-за коронавируса.
РИА Новости 06:36
Общество

Baza: власти определились с условием для закрытия Москвы на карантин

По информации журналистов, Москва будет закрыта на карантин, если число заболевших в Москве перевалит за 800 человек.
Московский Комсомолец 08:54
Общество

В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом

За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице выросло с 56 до 86, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 09:44
Политика

Пригожин попросил возобновить в США дело против «Конкорда»

Российский бизнесмен Евгений Пригожин обратился к генеральному прокурору США с просьбой возобновить дело в отношении возглавляемой им компании "Конкорд", чтобы публично доказать невиновность компании.
РЕН ТВ 10:12
Культура

Микки Рурк застрял в Латвии из-за коронавируса

Суть событий 10:00
Хоккей

Президент «Авангарда» назвал причины неудачного сезона команды

Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал, как травмы повлияли на выступление команды в этом сезоне.
Матч ТВ 09:32
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 09:02
Здоровье

В Краснодарском крае выявлены два новых случая заражения коронавирусом

Напомним, 12 марта на Кубани зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Ясно 09:21
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Piter.tv 08:55
Общество

Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в Россию

Все вернувшиеся из-за границы граждане обязаны провести две недели в изоляции в домашних условиях или в больнице.
Говорит Москва 06:47
Здоровье

В России расшифровали полный геном коронавируса

Газета.Ru 10:03
Происшествия

Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки

Других подсудимых — экс-главу управления СК России по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко и бывшего начальника управления собственной безопасности СК России Михаила Максименко, уже осужденного по другому делу о коррупции, — приговорили к десяти и 14 годам колонии соответственно и штрафам в 195 и 250 миллионов рублей.
РИА Новости вчера в 06:38
Общество

В Кирове подтверждены два новых случая заражения коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Кирове увеличилось до трех, вирус выявлен у мужа женщины, которую 13 марта госпитализировали с признаками новой инфекции, а также у одного из пассажиров поезда, в которым супруги ехали из Москвы в Киров.
ТАСС 09:10
Общество

Всем иностранцам в России продлят срок пребывания из-за коронавируса

Всем иностранным гражданам в России продлят срок пребывания из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.
Москва 24 10:10
Происшествия

В МВД России зафиксировали рост числа фейковых новостей о коронавирусе

В МВД России заявили об увеличении количества фейковых новостей о коронавирусе в разных регионах страны.
Известия 09:54
Армия и оружие

Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения

Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
Российская газета вчера в 02:04
Футбол

Златан Ибрагимович начал сбор средств на борьбу с коронавирусом

РИА Новости вчера в 12:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андре Шюррле
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник и нападающий дортмундской «Боруссии», выступающий на правах аренды за московский «Спартак».
В НовостяхВ поиске Яндекса
YouTube
видеохостинг
Видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. YouTube стал популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей. Пользователи могут загружать, просматривать, оценивать, комментировать, добавлять в избранное и делиться теми или иными видеозаписями.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное