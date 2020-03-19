Коронавирус
Газета.RuФутболист «Спартака» Шюррле рассказал, как проводит время на карантине
Полузащитник московского "Спартака" Андре Шюррле рассказал, как проводит время в Москве во время карантина. Футболист вернулся из Германии после восстановления от травмы и теперь должен провести на карантине две недели.
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Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Финансы
Курс доллара превысил 81 рубль, евро – 89 рублей
В ходе торгов на Московской бирже курс доллара преодолел отметку в 81 руб. и обновил максимум с 2016 года, евро – в 89 руб.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Энергетика
Российская нефть подешевела до 19 долларов за баррель
Цены на партии российской нефти марки Urals для Северо-Западной Европы снизились накануне на 5,25 доллара — до 18 долларов 64 центов за баррель.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Музыка
Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Общество
РФПИ получил одобрение на использование новых тестов на коронавирус
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестировал в компанию «Медпромресурс», получившую от Росздравнадзора одобрение на применение на территории России новой российско-японской диагностической системы для выявления коронавируса, говорится в сообщении фонда.
Футбол
Футболисты и тренеры «Зенита» прошли тест на коронавирус
«Зенит» на своём официальном сайте обнародовал итоги теста на коронавирус, который накануне, 18 марта, прошли футболисты и члены тренерского и медицинского штабов сине-бело-голубых.
Общество
Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России
Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Происшествия
В Петербурге нашли автора панической аудиозаписи о коронавирусе
В Санкт-Петербурге полиция установила автора аудиозаписи, содержащей недостоверную информацию о коронавирусе.
Космос
ИТ во время пандемии. Как директор по информационным технологиям должен изменить работу своей компании
Средняя готовность, высокая обеспокоенность В ходе опроса, проведенного на вебинаре Gartner по непрерывности бизнеса, прошедшего в начале марта, только 12% респондентов (из 1,5 тыс. участников мероприятия) выразили уверенность, что их компании хорошо подготовлены к эпидемии.
Футбол
Паузу в футбольном чемпионате Англии продлили до конца апреля
Перерыв в чемпионате Англии по футболу в связи с коронавирусом продлен до 30 апреля. Об этом говорится в заявлении Английской премьер-лиги.
Экономика
Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ
Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
Экономика
Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки бизнеса, в частности, туристического и развлекательного, который терпит убытки из-за коронавируса.
Общество
Baza: власти определились с условием для закрытия Москвы на карантин
По информации журналистов, Москва будет закрыта на карантин, если число заболевших в Москве перевалит за 800 человек.
Общество
В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице выросло с 56 до 86, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Политика
Пригожин попросил возобновить в США дело против «Конкорда»
Российский бизнесмен Евгений Пригожин обратился к генеральному прокурору США с просьбой возобновить дело в отношении возглавляемой им компании "Конкорд", чтобы публично доказать невиновность компании.
Культура
Микки Рурк застрял в Латвии из-за коронавируса
Хоккей
Президент «Авангарда» назвал причины неудачного сезона команды
Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал, как травмы повлияли на выступление команды в этом сезоне.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
Здоровье
В Краснодарском крае выявлены два новых случая заражения коронавирусом
Напомним, 12 марта на Кубани зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Общество
Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в Россию
Все вернувшиеся из-за границы граждане обязаны провести две недели в изоляции в домашних условиях или в больнице.
Здоровье
В России расшифровали полный геном коронавируса
Происшествия
Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки
Других подсудимых — экс-главу управления СК России по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко и бывшего начальника управления собственной безопасности СК России Михаила Максименко, уже осужденного по другому делу о коррупции, — приговорили к десяти и 14 годам колонии соответственно и штрафам в 195 и 250 миллионов рублей.
Общество
В Кирове подтверждены два новых случая заражения коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Кирове увеличилось до трех, вирус выявлен у мужа женщины, которую 13 марта госпитализировали с признаками новой инфекции, а также у одного из пассажиров поезда, в которым супруги ехали из Москвы в Киров.
Общество
Всем иностранцам в России продлят срок пребывания из-за коронавируса
Всем иностранным гражданам в России продлят срок пребывания из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.
Происшествия
В МВД России зафиксировали рост числа фейковых новостей о коронавирусе
В МВД России заявили об увеличении количества фейковых новостей о коронавирусе в разных регионах страны.
Армия и оружие
Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения
Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
Футбол