Полузащитник московского "Спартака" Андре Шюррле рассказал, как проводит время в Москве во время карантина. Футболист вернулся из Германии после восстановления от травмы и теперь должен провести на карантине две недели.

Футболист «Спартака» Шюррле рассказал, как проводит время на карантине

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Финансы Курс доллара превысил 81 рубль, евро – 89 рублей В ходе торгов на Московской бирже курс доллара преодолел отметку в 81 руб. и обновил максимум с 2016 года, евро – в 89 руб.

Энергетика В ФАС прокомментировали рост цен на бензин Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Энергетика Российская нефть подешевела до 19 долларов за баррель Цены на партии российской нефти марки Urals для Северо-Западной Европы снизились накануне на 5,25 доллара — до 18 долларов 64 центов за баррель.

Происшествия Первая пациентка с коронавирусом умерла в России 1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.

Общество РФПИ получил одобрение на использование новых тестов на коронавирус Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестировал в компанию «Медпромресурс», получившую от Росздравнадзора одобрение на применение на территории России новой российско-японской диагностической системы для выявления коронавируса, говорится в сообщении фонда.

Футбол Футболисты и тренеры «Зенита» прошли тест на коронавирус «Зенит» на своём официальном сайте обнародовал итоги теста на коронавирус, который накануне, 18 марта, прошли футболисты и члены тренерского и медицинского штабов сине-бело-голубых.

Футбол Паузу в футбольном чемпионате Англии продлили до конца апреля Перерыв в чемпионате Англии по футболу в связи с коронавирусом продлен до 30 апреля. Об этом говорится в заявлении Английской премьер-лиги.

Экономика Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки бизнеса, в частности, туристического и развлекательного, который терпит убытки из-за коронавируса.

Общество В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице выросло с 56 до 86, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Политика Пригожин попросил возобновить в США дело против «Конкорда» Российский бизнесмен Евгений Пригожин обратился к генеральному прокурору США с просьбой возобновить дело в отношении возглавляемой им компании "Конкорд", чтобы публично доказать невиновность компании.

Политика Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.

Происшествия Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки Других подсудимых — экс-главу управления СК России по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко и бывшего начальника управления собственной безопасности СК России Михаила Максименко, уже осужденного по другому делу о коррупции, — приговорили к десяти и 14 годам колонии соответственно и штрафам в 195 и 250 миллионов рублей.