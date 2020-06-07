Коронавирус
Московский КомсомолецФутболист «Спартака» Зелимхан Бакаев вылечился от коронавируса
Пресс-служба московского футбольного клуба "Спартак" сообщила, что полузащитник Зелимхан Бакаев вылечился от коронавируса. Сейчас он находится вместе с командой на сборе на базе "Спартака". Это стало возможным после того, как спортсмен сдал два отрицательных ПЦР-теста на коронавирус.
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Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за жары
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Общество
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США планируют ввести санкции против десятков нефтяных танкеров.
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Близнецы из английского графства Девоншир Росс и Хьюго Тернеры на протяжении 12 недель придерживались веганской и мясной диет, чтобы сравнить результаты.
Рамблер 05 июня в 13:47
Общество
МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе
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Космос
SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink
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Высланные дипломаты РФ вылетели из Чехии
Два российских дипломата, высланных из Чехии, вылетели из Праги в Москву, пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Томаша Петржичека.
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Коммерсантъ 17:55
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Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях.
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Политика
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Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru 11:14
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
Общество
Сильный дождь прогнозируется на территории Северо-Курильского района
К утру 8 июня на территории Северо-Курильского района дождь достигнет градации очень сильного (50 мм и более за 12 часов), сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
ДВ-РОСС 17:22
Происшествия
Продюсер видеоагентства Ruptly пострадал на акции протеста в Швеции
Продюсер Ruptly пострадал во время акции протеста в шведском Гётеборге, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
РИА Новости 16:48
Финансы
Спекулянты в США увеличили ставку на укрепление рубля максимальными темпами с января 2019 г
Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль выросла за неделю на 56,4% (4 061 контрактов) до 11 262 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Profinance.ru вчера в 05:26
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В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине
РИА Новости 08:41
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РИА Новости 09:04
Футбол
Ла Лига может наказать Йовича за фотографию с барбекю
Metaratings 17:18
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной опроверг развод с певицей
Экспресс газета 13:22
Футбол
«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче
Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью со столичным "Динамо" в контрольном матче.
РИА Новости 12:03
Футбол
БАТЭ в концовке матча упустил победу над «Витебском»
Встреча прошла на стадионе Центральный спорткомплекс и завершилась со счетом 2:2. В составе команды из Борисова голами отметились Павел Нехайчик (14-я минута) и Станислав Драгун (58), у хозяев поля отличились Сергей Волков (79) и Александр Ксенофонтов (90).
Советский спорт 11:10
Футбол
ФНЛ одобрила заявки трёх клубов ПФЛ на получение лицензии
Экспертная комиссия Футбольной национальной лиги (ФНЛ) одобрила заявления шести клубов на получение лицензии, которая даёт право сыграть во втором по силе дивизионе российского футбола.
News.ru вчера в 05:35
Экономика
Финансовые организации выступили против импортозамещения ПО
Финансовые организации выступили против импортозамещения ПО Инициатива по переходу финансовых организаций на российское программное обеспечение (ПО) с 2021 года ставит под угрозу стабильность оказания ими услуг, предупредила в письме Минкомсвязи Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД).
Коммерсантъ 17:55
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
RT на русском вчера в 14:27
Технологии
Эксперт объяснил, о чем говорят признаки «прослушки» телефона
Ульянов считает, что эти признаки относятся скорее к глюкам самого телефона.
РЕН ТВ 04 июня в 23:39
Шоу-бизнес
Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
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РИА Новости 11:32
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Глава Минобороны Греции заявил о готовности к войне с Турцией
Греция полностью готова к любым действиям, которые потребуются для защиты ее суверенитета даже если дело дойдет до военного противостояния с Турцией.
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Футбол
Вагнер Лав сообщил, что определится с новым клубом в понедельник
Российская газета 16:22
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин предложил Шнурову «провериться в Кащенко вместе»
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, который предложил ему вместе с супругой Валерией «обратиться за медпомощью».
ФАН 09:58