РПЛ

ТАСС СпортТАСС СпортФутболист «Тамбова» Обухов признан лучшим игроком ноября в РПЛ

Нападающий футбольного клуба "Тамбов" Владимир Обухов выбран лучшим игроком ноября в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
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Владимир Обухов стал лучшим игроком ноября в РПЛ

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