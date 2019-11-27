РПЛ

ТАСС СпортТАСС СпортФутболист «Тамбова» Обухов признан лучшим игроком ноября в РПЛ

Нападающий футбольного клуба "Тамбов" Владимир Обухов выбран лучшим игроком ноября в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:01, Вашингтон
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