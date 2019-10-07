С днём рождения, Владимир Владимирович! Желаю здоровья и много терпения для дальнейшего преображения нашей страны.

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов обратился к президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения.

Армия и оружие Трамп захотел вывести США из войны в Сирии Президент США Дональд Трамп объяснил решение не поддерживать курдов перед ожидаемой операцией Турции в Сирии невыгодными затратами.

Футбол Фернандеш: больше всего в России нравится гречка Португальский полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш рассказал об изменении в рационе питания после переезда в Россию.

Гаджеты Intel снизила цены на процессоры девятого поколения С сегодняшнего дня стоимость уже представленных на рынке моделей Intel Core девятого поколения снизилась.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.

Гаджеты Apple бесплатно отремонтирует проблемные iPhone 6s и iPhone 6s Plus Apple бесплатно отремонтирует iPhone 6s и iPhone 6s, если устройства перестанет включаться.

Политика Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.

Общество Названы города России, лидирующие по уровню зарплат Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году.

Футбол Егоров: Мешков не использовал VAR в моменте с жёлтой карточкой Кайо Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров объяснил поведение Виталия Мешкова, главного арбитра матча 12-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:1), в эпизоде с жёлтой карточкой защитнику хозяев Кайо.

Футбол Тедеско завершил переговоры со «Спартаком» Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.

Происшествия Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе.

Политика Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".

Общество Стало известно, как часто жители Уфы пользуются услугами путан Как оказалось, из 25 городов, где проводился опрос, услугами продажных женщин меньше всего пользуются жители Иваново.

Религия РПЦ приняла в свою юрисдикцию епархию русских церквей Константинополя В середине сентября Священный синод Русской православной церкви принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна и тех клириков и приходы, которые решат за ним последовать.

Происшествия Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Происшествия МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус.