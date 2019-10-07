С днём рождения, Владимир Владимирович! Желаю здоровья и много терпения для дальнейшего преображения нашей страны.

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов обратился к президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения.

Политика Трамп пригрозил разрушить экономику Турции Президент США Дональд Трамп пригрозил разрушить экономику Турции, если Анкара предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного.

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