Футбол
RT на русскомФутболист Тарасов поздравил Путина с днём рождения
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов обратился к президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения.
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С днём рождения, Владимир Владимирович! Желаю здоровья и много терпения для дальнейшего преображения нашей страны.
— Дмитрий Тарасов, российский футболистRT на русском 07:59
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