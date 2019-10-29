Футбол

RT на русскомRT на русскомФутболист Тарасов рассказал, что ему интересна работа в Госдуме

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказал мнение о возможном начале политической карьеры после завершения выступлений в футболе.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Тарасов: Было бы интересно пойти в Госдуму, попробовать себя в чем-то другом

Нева Спорт05:29

Тарасов рассказал о желании пойти в политику, чтобы повысить людям пенсии

РИА Новости05:59

Тарасов: интересно попробовать себя в Думе. Людям должны пенсию повысить

Чемпионат07:46

Футболист Тарасов заявил об интересе к работе в Госдуме

РБК06:19

Футболист Тарасов рассказал, что ему интересна работа в Госдуме

RT на русском07:45

Бывший муж Бузовой собрался тягаться с пенсионной «машиной»: «Чтоб пенсии повысили»

Царьград06:16

Дмитрий Тарасов заявил о желании пойти в политику

ProstoProSport06:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:59, Вашингтон
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Театрал вчера в 07:37
Происшествия

Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург

Жительницу Санкт-Петербурга, которая попала в больницу на отдыхе в Турции, доставили спецбортом санавиации в Северную столицу, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.
РИА Новости 10:09
Политика

В конгрессе США предложили новые санкции против «Северного потока-2»

Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
РБК 08:09
Происшествия

Жителя Архангельска обвинили в каннибализме

Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Известия 06:12
Армия и оружие

Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии

Отвод вооружённых подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно.
RT на русском 10:46
Экономика

В Турции заявили о готовности снизить цены для россиян

Гостиницы Турции готовы снизить стоимость проживания в случае, если цены на отдых на курортах Египта окажутся привлекательнее для россиян после открытия направления.
Lenta.ru 11:54
Общество

Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля

Российская газета 08:31
Хоккей

Малкин подтвердил наличие американского паспорта

Известия 01:16
Политика

Премьер-министр Ливана объявил об отставке из-за протестов

Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке, передает Al-Hadath.
РБК 11:03
Политика

Киев заявил о начале разведения сил в Золотом

RT на русском 05:27
Политика

Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста

Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
РИА Новости 07:44
Происшествия

В США гей-полицейский отсудил почти 20 млн долларов за дискриминацию

Американский полицейский Кейт Вильдхабер из города Сент-Луис в штате Миссури отсудил у полиции почти 20 миллионов долларов, сообщает BBC News.
Ридус 11:15
Футбол

«Манчестер Сити» нашёл замену Сане за 80 млн евро

Владельцы «Манчестер Сити» нашли замену немецкому вингеру Лерою Сане, которого активно связывают со скорым переходом в мюнхенскую «Баварию».
Евро-футбол.ру 03:37
Общество

Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Газета.Ru 09:31
Шоу-бизнес

Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Общество

Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей

Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей.
Российская газета 08:41
Кино

Вышел новый сериал «Война миров» по роману Герберта Уэллса

Культуромания 01:44
Космос

В Солнечной системе обнаружили новую планету

Диаметр Гигеи составляет около 430 километров. Таким образом, она может стать самой маленькой планетой Солнечной системы.
Российская газета вчера в 23:30
Армия и оружие

Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы

Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия 05:59
Авто

Начались продажи нового Land Rover Discovery Sport в России

Обновленный Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года представлен на российском рынке с четырьмя 2,0-литровыми двигателями Ingenium, среди которых два бензиновых на 200 и 249 л.с. и два дизельных мощностью 150 и 180 л.с. Все агрегаты сочетаются с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
Автоновости дня вчера в 04:46
Общество

Медведев дал поручение силовикам повысить доверие бизнеса

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД, Минфину, ФСБ и Росгвардии представить предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной системе и судам.
Lenta.ru 10:34
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Экономика

Сбербанк планирует купить долю Mail.ru Group

«Решение о потенциальной продаже Газпромбанком своей доли в МФТ Сбербанку не относится к операционной деятельности компании, однако со своей стороны мы были бы рады укрепить наше взаимодействие с таким сильным игроком на рынке, как Сбербанк»,— заявил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.
Коммерсантъ 07:25
Музыка

Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз

Газета.Ru 10:50
Происшествия

В Ярославле дети толпой избили девочку в детском саду

7 новостей 09:46
Культура

Опубликован рейтинг самых страшных сериалов в истории кино

Журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг 30 самых страшных сериалов в истории кино. Возглавил список сериал "Твин Пикс" (Twin Peaks).
Труд вчера в 16:08
Шоу-бизнес

Собчак рассказала, когда впервые расплакалась от счастья

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что впервые заплакала от счастья, узнав пол своего первенца — сына Платона.
ФАН 11:05
Игры

В Epic Games Store обновился дизайн и функционал

CyberSport.ru 03:59
Политика

В МИД Украины заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко.
Sputnik Таджикистан 06:22
Авто

Kia распространила первые изображения новой Kia Optima

Автопроизводитель Kia начал тизерную кампанию, посвященную новому поколению автомобиля Kia Optima.
Tvoe-avto.com 07:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Тарасов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное