Футбол
RT на русскомФутболист Тарасов рассказал, что ему интересна работа в Госдуме
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказал мнение о возможном начале политической карьеры после завершения выступлений в футболе.
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Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Происшествия
Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург
Жительницу Санкт-Петербурга, которая попала в больницу на отдыхе в Турции, доставили спецбортом санавиации в Северную столицу, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.
Политика
В конгрессе США предложили новые санкции против «Северного потока-2»
Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Армия и оружие
Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии
Отвод вооружённых подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно.
Экономика
В Турции заявили о готовности снизить цены для россиян
Гостиницы Турции готовы снизить стоимость проживания в случае, если цены на отдых на курортах Египта окажутся привлекательнее для россиян после открытия направления.
Общество
Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля
Хоккей
Малкин подтвердил наличие американского паспорта
Политика
Премьер-министр Ливана объявил об отставке из-за протестов
Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке, передает Al-Hadath.
Политика
Киев заявил о начале разведения сил в Золотом
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
Происшествия
В США гей-полицейский отсудил почти 20 млн долларов за дискриминацию
Американский полицейский Кейт Вильдхабер из города Сент-Луис в штате Миссури отсудил у полиции почти 20 миллионов долларов, сообщает BBC News.
Футбол
«Манчестер Сити» нашёл замену Сане за 80 млн евро
Владельцы «Манчестер Сити» нашли замену немецкому вингеру Лерою Сане, которого активно связывают со скорым переходом в мюнхенскую «Баварию».
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей.
Кино
Вышел новый сериал «Война миров» по роману Герберта Уэллса
Космос
В Солнечной системе обнаружили новую планету
Диаметр Гигеи составляет около 430 километров. Таким образом, она может стать самой маленькой планетой Солнечной системы.
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Авто
Начались продажи нового Land Rover Discovery Sport в России
Обновленный Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года представлен на российском рынке с четырьмя 2,0-литровыми двигателями Ingenium, среди которых два бензиновых на 200 и 249 л.с. и два дизельных мощностью 150 и 180 л.с. Все агрегаты сочетаются с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
Общество
Медведев дал поручение силовикам повысить доверие бизнеса
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД, Минфину, ФСБ и Росгвардии представить предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной системе и судам.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Экономика
Сбербанк планирует купить долю Mail.ru Group
«Решение о потенциальной продаже Газпромбанком своей доли в МФТ Сбербанку не относится к операционной деятельности компании, однако со своей стороны мы были бы рады укрепить наше взаимодействие с таким сильным игроком на рынке, как Сбербанк»,— заявил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.
Музыка
Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз
Культура
Опубликован рейтинг самых страшных сериалов в истории кино
Журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг 30 самых страшных сериалов в истории кино. Возглавил список сериал "Твин Пикс" (Twin Peaks).
Шоу-бизнес
Собчак рассказала, когда впервые расплакалась от счастья
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что впервые заплакала от счастья, узнав пол своего первенца — сына Платона.
Игры
В Epic Games Store обновился дизайн и функционал
Политика
В МИД Украины заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко.
Авто
Kia распространила первые изображения новой Kia Optima
Автопроизводитель Kia начал тизерную кампанию, посвященную новому поколению автомобиля Kia Optima.