Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что после завершения спортивной карьеры ему интересно было бы поработать в Государственной думе.

Футболист Тарасов заявил об интересе к работе в Госдуме

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