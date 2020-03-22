Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportПолузащитника «Уфы» госпитализировали с подозрением на коронавирус

Хавбек «Уфы» Оливье Тилль был госпитализирован в больницу. У него подозрение на коронавирус, утверждает ProSportStory. Оказалось, что все произошло еще несколько дней назад.
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Вадим Евсеев – о здоровье Оливье Тилля: У нашего игрока исключили не самый приятный диагноз

Спорт день за днем11:24

Игрок «Уфы» был госпитализирован и сдал два теста на коронавирус

Sport.ru06:43

Евсеев считает, что «Уфа» быстро отреагировала на заболевание Тилля коронавирусом

Спорт-Экспресс10:17

С чем госпитализирован Тилль, а также зачем смотреть чемпионат Белоруссии (например, нереальные голы). Главное из программы «Все на Матч!»

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Футболисты «Уфы» и глава района самоизолировались в Башкирии

РИА Новости10:18

Полузащитник «Уфы» Тилль госпитализирован. Команда переведена на самоизоляцию

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Хавбек «Уфы» Тилль госпитализирован. Игрок прошёл два теста на коронавирус

Чемпионат05:37
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 19 марта в 10:47
Общество

Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России

Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Коммерсантъ 08:44
Спорт

Непомнящий стал единоличным лидером турнира претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл белыми китайца Ван Хао и возглавил таблицу турнира с 3,5 очками.
Советский спорт 11:08
Наука

Большой палец на правой руке превратили в виртуальную левую руку

ToDay News Ufa 20 марта в 13:10
Общество

Число жертв коронавируса в Италии рекордно выросло за сутки

Количество жертв коронавирусной инфекции в Италии за минувшие сутки побило новый рекорд — известно о смерти 627 человек.
Вечерняя Москва 20 марта в 13:51
Общество

В ФРГ запретят людям собираться более чем по двое

Людям будет запрещено собираться более чем по двое, сообщило ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Известия 11:39
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза 10:42
Общество

Россия с 23 марта ограничивает авиасообщение с Турцией

"С 00:00 23 марта сохраняются регулярные полеты Москва - Стамбул, чартерные - при условии перевозки граждан Российской Федерации до полного вывоза", - отметила представитель Росавиации.
Интерфакс 08:05
Футбол

Тренеры Российской премьер-лиги выбрали лучшего игрока сезона

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал тремя лучшими игроками сезона «железнодорожников» Маринато Гилерме, Крыховяка и Алексея Миранчука.
РБК 10:57
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС вчера в 03:24
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 10:18
Здоровье

Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
Shraibikus News 12:09
Гаджеты

Новые тесты Comet Lake-S: Intel лишь догоняет Ryzen 3000

Известный источник утечек с псевдонимом Tum_Apisak обнаружил в базе данных теста производительности 3DMark FireStrike записи о тестировании систем на процессорах Core i5-10400, i5-10600K, i7-10700, i7-10700K и флагманском Core i9-10900K.
3DNews 20 марта в 22:25
Армия и оружие

В Италию вылетел четвертый самолет ВКС РФ для помощи с коронавирусом

Москва, 22 марта 2020, 17:54 — REGNUM C аэродрома Чкаловский в Италию вылетел четвертый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС со специалистами Министерства обороны РФ для оказания помощи по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 10:54
Шоу-бизнес

Сергей Полунин впервые показал двухмесячного сына от Елены Ильиных

Танцор вместе с новорожденным снялся для обложки глянца. В январе Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями.
Lisa.ru 06:15
Общество

У Пласидо Доминго обнаружили коронавирус

Lenta.ru 12:16
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от трёх до семи лет, об этом сообщают РИА Новости.
МордовМедиа 20 марта в 12:32
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс 01:37
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 05:03
Общество

Швейные предприятия в России начали производить многоразовые маски

Швейные предприятия в России начали производить многоразовые маски, производители одноразовых масок работают на полную мощность, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
RT на русском 11:33
Общество

В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу

Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.
Neva.Today 05:00
Здоровье

Минздрав назвал покупку аппаратов ИВЛ для личных нужд лишённым смысла

По данным ведомства, государственные медицинские организации полностью укомплектованы оборудованием для искусственной вентиляции лёгких.
Говорит Москва 12:14
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Семья главного вора в законе России заразилась коронавирусом

Семья главного вора в законе России Шакро Молодого (Захария Калашова) заразилась коронавирусом.
Lenta.ru 09:31
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Здоровье

Ставропольского врача тестируют на халатность

Обращение в прокуратуру направил и адвокат «Агоры» Андрей Сабинин, который требует «дать публичную оценку» действиям врача Санниковой, должностных лиц минздрава края и персонально губернатора «в части недостоверного информирования жителей об опасностях и рисках в сложившейся ситуации».
Коммерсантъ 09:58
Футбол

ЦСКА прервал аренду Нисимуры в «Портимоненсе» из-за коронавируса

Евро-футбол.ру 11:58
Происшествия

В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
РБК 05:30
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 20 марта в 16:03
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Русская жена Зе Луиша показала, как футболист моет полы на карантине

Евро-футбол.ру 10:19
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Аналитики Sohu назвали Россию яркой звездой на мировой арене

Авторитет Москвы на мировой арене постоянно растет, и даже те, кто когда-то недолюбливали Россию, теперь восхищаются ее достижениями, пишет китайское издание Sohu.
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