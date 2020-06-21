Коронавирус

ODDS.ruODDS.ruФутболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус

Основная команда отправлена на карантин, так как шесть игроков донского клуба заразились коронавирусом. Средний возраст игроков «Ростова» в заявке на матч составил 17,2 лет. Команда выставила на игру самый молодой состав в истории РПЛ.
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с чего всё началось

Источник: футболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус

Тест футболиста "Уфы" на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Чемпионат России, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновился в пятницу матчами 23-го тура.
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