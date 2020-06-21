Коронавирус
ИзвестияУ футболиста «Уфы» подтвердился коронавирус
Тест одного из футболистов «Уфы» на коронавирус дал положительный результат, сообщает «Спорт-Экспресс» 20 июня.
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Источник: тест футболиста «Уфы» на коронавирус показал положительный результат
Чемпионатвчера в 12:51
СМИ: футболист «Уфы» заразился коронавирусом. 21 июня команда должна сыграть с «Тамбовом»
Sport24.ruвчера в 12:44
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Армия и оружие
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
РИА Новости вчера в 07:51
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон подарила принцу Уильяму на 38-летие фото с детьми
Наследнику британского престола принцу Уильяму 21 июня исполнилось 38 лет.
Московский Комсомолец 04:27
Происшествия
В Москве ливень подтопил больше 30 участков автодорог
В Москве из-за ливня оказались подтопленными 33 участка автодорог и два подземных перехода, пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 05:15
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru 19 июня в 08:57
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Общество
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:15
Здоровье
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия 19 июня в 12:42
Музыка
Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные $6 миллионов
Акустическую гитару покойного лидера группы Nirvana Курта Кобейна продали в США на аукционе Julien's Auctions за рекордные 6 миллионов долларов, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 21:51
Общество
В Москве выявили меньше тысячи новых случаев коронавируса
Впервые с 9 апреля число выявленных за сутки случаев коронавируса в Москве не превышает 1 тысячи, уменьшение количества зафиксированных случаев COVID-19 в Москве по сравнению с предыдущим днем составляет 8%, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 04:02
Происшествия
Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез
Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Происшествия
В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека
В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали.
РБК вчера в 18:08
Происшествия
Молния ударила в посетителей московского парка
Молния ударила в посетителей московского парка «Коломенское». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Lenta.ru вчера в 11:04
Общество
Работающим пенсионерам продлили электронные больничные
В тексте говорится, что граждане в возрасте 65+ могут оформлять электронные больничные с 15 июня.
ТИА вчера в 05:27
Армия и оружие
В 12 ЦНИИ Минобороны смоделируют мегатонные взрывы
Ударную трубу для имитации взрыва мегатонной мощности строят в 12 центральном научно-исследовательском институте Минобороны России, сообщил начальник института Владимир Чипко 21 июня в передаче «Военная приемка» на телеканале «Звезда».
ИА Красная Весна 04:35
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Футбол
Борис Ротенберг: «„Сочи“ не мог не забивать столько мячей, сколько забил»
Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался по поводу матча с «Ростовом» в 23-м туре Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 04:22
Футбол
«Спартак» попросил отпустить задержанных болельщиков
Московский "Спартак" обратился к правоохранительным органам Москвы с просьбой отпустить задержанных накануне болельщиков.
Вести.Ru вчера в 09:54
Политика
Путин рассказал, чем занимается в свободное время
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, чем занимается в свободное время.
RT на русском 05:16
Политика
Путин оценил заявления Зеленского
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях России и Украины.
Вести.Ru 04:39
Армия и оружие
Десантный корабль-док ВМС США вошел в Черное море
Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море, где присоединился к находящемуся там эсминцу с управляемым ракетным оружием Porter.
ТАСС 19 июня в 05:54
Здоровье
207 новых заражений коронавирусом выявлено в Свердловской области
За сутки на Среднем Урале зарегистрировано 207 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:59
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
О погоде в июле месяце рассказали в Гидрометцентре.
Псковское агентство информации 03:30
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Гебрейесус добавил, что сегодня мир пребывает в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 00:58
Политика
Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия вчера в 13:24
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Здоровье
Заведующая рассказала о работе в «красной зоне» в Тверской области
Заведующая инфекционным госпиталем в Нелидовской ЦРБ Екатерина Богданова рассказала о работе в «красной зоне» в Тверской области.
АиФ Тверь вчера в 05:53