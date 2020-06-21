Тест одного из футболистов «Уфы» на коронавирус дал положительный результат, сообщает «Спорт-Экспресс» 20 июня.

Спорт день за днем

Происшествия В Москве ливень подтопил больше 30 участков автодорог В Москве из-за ливня оказались подтопленными 33 участка автодорог и два подземных перехода, пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Общество В Крыму нашли большие запасы пресной воды Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ). 1,8K

Единоборства Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе. 5

Общество Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. 644

Здоровье На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.

Общество В Москве выявили меньше тысячи новых случаев коронавируса Впервые с 9 апреля число выявленных за сутки случаев коронавируса в Москве не превышает 1 тысячи, уменьшение количества зафиксированных случаев COVID-19 в Москве по сравнению с предыдущим днем составляет 8%, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. 25

Происшествия В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали. 185

Происшествия Молния ударила в посетителей московского парка Молния ударила в посетителей московского парка «Коломенское». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. 84

Общество Работающим пенсионерам продлили электронные больничные В тексте говорится, что граждане в возрасте 65+ могут оформлять электронные больничные с 15 июня. 818

Армия и оружие В 12 ЦНИИ Минобороны смоделируют мегатонные взрывы Ударную трубу для имитации взрыва мегатонной мощности строят в 12 центральном научно-исследовательском институте Минобороны России, сообщил начальник института Владимир Чипко 21 июня в передаче «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 410

Футбол «Спартак» попросил отпустить задержанных болельщиков Московский "Спартак" обратился к правоохранительным органам Москвы с просьбой отпустить задержанных накануне болельщиков. 93

Политика Путин оценил заявления Зеленского Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях России и Украины. 68

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 959

Шоу-бизнес Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов. 55