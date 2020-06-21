Коронавирус
ODDS.ruФутболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус
Основная команда отправлена на карантин, так как шесть игроков донского клуба заразились коронавирусом. Средний возраст игроков «Ростова» в заявке на матч составил 17,2 лет. Команда выставила на игру самый молодой состав в истории РПЛ.
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с чего всё началось
Тест футболиста "Уфы" на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Чемпионат России, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновился в пятницу матчами 23-го тура.РИА Новостивчера в 12:30
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Источник: тест футболиста «Уфы» на коронавирус показал положительный результат
Чемпионатвчера в 12:51
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Газета.Ru 19 июня в 10:29
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Профиль вчера в 09:21
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Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга.
Интерфакс вчера в 21:22
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Мэр Москвы Сергей Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:28
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Evo-rus.com 18 июня в 22:31
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РИА Новости вчера в 05:23
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Транспорт
На юге Москвы затопило несколько дорог
Несколько дорог подтопило на юге столицы, Центр организации дорожного движения города просит водителей объезжать проблемные участки, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ЦОДД.
Радио 1 вчера в 08:53
Политика
Венецианская комиссия изучила поправки в Конституцию России
Венецианская комиссия Совета Европы изучила поправки к Конституции России, относительно отношений с Европейским судом по правам человека.
Версия.Инфо 19 июня в 03:46
Единоборства
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RuNews24.ru вчера в 07:50
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Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что, в случае если украинские военные не прекратят обстрелы, он вернет режим полной боевой готовности.
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