Тест футболиста "Уфы" на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Чемпионат России, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновился в пятницу матчами 23-го тура.

с чего всё началось

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