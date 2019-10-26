На прошлой неделе Базур оскорбил Слуцкого после того, как наставник удалил его с тренировки из-за конфликта с партнером. Полузащитник, используя нецензурную лексику, заявил тренеру, что не хочет играть за его команду. После инцидента «Витесс» отстранил Базура от занятий с главной командой.

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