Футбол

РБКРБКОтстраненный футболист «Витесса» извинился перед Слуцким

На прошлой неделе Базур оскорбил Слуцкого после того, как наставник удалил его с тренировки из-за конфликта с партнером. Полузащитник, используя нецензурную лексику, заявил тренеру, что не хочет играть за его команду. После инцидента «Витесс» отстранил Базура от занятий с главной командой.
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Игрок «Витесса», оскорбивший Слуцкого: рад, что команда приняла меня обратно

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Базур поблагодарил «Витесс» за то, что команда приняла его после конфликта со Слуцким

Матч ТВ12:32

«Рад, что команда приняла меня обратно». Базур извинился перед Слуцким и вернулся в состав «Витесса»

Sport24.ru14:45

Игрок «Витесса» извинился перед Слуцким за оскорбление и вернулся к тренировкам

Спорт-Экспресс05:50

Базур поблагодарил «Витесс» за то, что команда приняла его после конфликта со Слуцким

Sportbox.RU12:32

Хавбек «Витесса» Базур, который послал Слуцкого: «Рад, что меня приняли обратно. Буду работать над своими проблемами»

Sports.ru12:20

Футболист «Витесса» Базур: рад, что Слуцкий принял мои извинения

РИА Новости10:35
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