Футбол
РБКОтстраненный футболист «Витесса» извинился перед Слуцким
На прошлой неделе Базур оскорбил Слуцкого после того, как наставник удалил его с тренировки из-за конфликта с партнером. Полузащитник, используя нецензурную лексику, заявил тренеру, что не хочет играть за его команду. После инцидента «Витесс» отстранил Базура от занятий с главной командой.
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Футбол
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Индекс S&P 500 обновил исторический максимум и поднялся до 3041 пункта
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