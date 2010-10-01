Полузащитник голландского "Витесса" Ришедли Базур ввязался в конфликт с главным тренером клуба, российским специалистом Леонидом Слуцким. Для 23-летнего футболиста это уже не первая ссора с экс-наставником сборной России.

Футболист «Витесса» – Слуцкому: я больше не хочу играть за твою команду

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