Футбол
Вести.RuФутболист «Витесса» – Слуцкому: я больше не хочу играть за твою команду
Полузащитник голландского "Витесса" Ришедли Базур ввязался в конфликт с главным тренером клуба, российским специалистом Леонидом Слуцким. Для 23-летнего футболиста это уже не первая ссора с экс-наставником сборной России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 14:20, Вашингтон
Шоу-бизнес
Наталья Краско после развода чувствует себя использованной
Актуальные Новости 07:40
Происшествия
Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском 12:05
Технологии
У Fallout 76 появилась премиальная подписка за 8599 рублей в год
Примечательно, что подписку запустили вскоре после переноса бесплатного расширения Wastelanders, в котором должны были появиться первые NPC и полноценные диалоги.
Игромания.ру 10:24
Общество
Православный телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре
Принадлежащий Московской патриархии телеканал «Спас» объявил о запуске «первого реалити-шоу со смыслом» под названием «Остров».
Коммерсантъ вчера в 15:51
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания 10:23
Происшествия
Криминального авторитета Ониани экстрадировали из России в Испанию
Криминального авторитета Тариэла Ониани, известного как Таро, экстрадировали из России в Испанию.
Вести.Ru 12:51
Кино
Фильмы по компьютерным играм. Что пересмотреть перед началом «Ведьмака»
Пока до релиза (примерно в середине декабря) еще остается время, РИА Новости вспоминает другие экранизации компьютерных игр.
РИА Новости вчера в 01:00
Кино
Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
Moi-portal.ru вчера в 10:40
Происшествия
Чиновница пострадала в ДТП на переходе в Санкт-Петербурге
Авария произошла днем в среду, 23 октября. В результате ДТП с участием Renault и Volkswagen пострадали восемь человек.
Известия 11:31
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Розенбаум исполнил три песни современных исполнителей, которые он никогда не слышал.
Piter.tv вчера в 09:56
Общество
Власти США рассказали о задержании Ахмеда Билалова
Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США за нарушение правил пребывания по неиммиграционной визе.
Газета.Ru 12:01
Общество
МВД потребовало заблокировать статью Baza об исследованиях кетамина
МВД попросило Роскомнадзор заблокировать статью «Репортаж из кетаминового транса», передает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.
Медиазона 12:57
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости 10:27
Политика
Трамп снял санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.
Коммерсантъ 11:55
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Общество
Правительство поддержало возврат пива на футбольные матчи
Правительство поддержало законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
РБК 11:20
Футбол
«Торпедо» обыграло «Чайку», «Чертаново» победило «Текстильщик»
«Торпедо» на своем поле обыграло «Чайку» со счетом 2:1 и продолжило уверенно лидировать в талице.
Sport24.ru 14:11
Гаджеты
Realme 5 и realme 5 Pro представили в России
Китайская компания realme представила в России новые смартфоны realme 5 и realme 5 Pro. Оба аппарата получили четыре основные камеры.
News.ru 12:48
Технологии
Новый Chrome принудительно включит темный режим и проверит надежность пароля
Chrome 78 позволит принудительно включить "ночной режим" на любом сайте — вне зависимости от того, предусмотрена ли у него такая возможность.
Вести.Хайтек 13:08
Политика
Помпео встретился с главой «новой церкви» Украины
Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в Вашингтоне с Епифанием, возглавляющим так называемую "новую церковь" Украины - раскольническую структуру, созданную по инициативе бывшего президента страны Петра Порошенко.
РИА Новости 12:48
Политика
Медведев встретился с Медведчуком
Премьер-министр России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев встретился с главой политсовета украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
RT на русском 12:53
Политика
В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Известия вчера в 05:53
Культура
Выставка русского авангарда открывается в Новой Третьяковке
РИА Новости 21 октября в 04:58
Политика
Президент Боливии заявил о попытке госпереворота в стране
Президент Боливии Эво Моралес считает массовые протесты в стране, которые начались после выборов, попыткой государственного переворота.
РИА Новости 08:04
Футбол
РБ Лейпциг — Зенит 2:1 (2-й тайм)
Вести.Ru 14:06