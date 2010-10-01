Футбол
Спорт-ЭкспрессВ «Витессе» скандал. Что за футболист ругается со Слуцким
Слуцкий взял реванш у экс-команды Адвоката Базур уже конфликтовал со Слуцким В августе перед игрой 4-го тура с «Хераклесом» Слуцкий и Базур сцепились в тренажерном зале. AD утверждает, что игрок что-то долго выговаривал тренеру.
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Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Газета.Ru вчера в 01:54
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Известия вчера в 20:50
Финансы
Глава РСПП ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 6,5% годовых
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 25 октября, до 6,5% с нынешних 7% годовых.
ТАСС вчера в 13:09
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
Известия вчера в 23:49
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.
Газета.Ru 00:04
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания вчера в 10:23
Общество
В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС
Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
REGNUM 00:33
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Армия и оружие
Бомбардировщики ВВС США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем.
Znak.com вчера в 02:48
Шоу-бизнес
Наталья Краско после развода чувствует себя использованной
Наталья Краско откровенно призналась, что после развода чувствует себя использованной.
Актуальные Новости вчера в 07:40
Армия и оружие
Российская военная полиция начала патрулировать границу Сирии и Турции
Банформированиям из курдов дается 150 часов, чтобы освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные РФ и Турции приступят к совместному патрулированию.
Политика Сегодня вчера в 14:00
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Общество
Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн
Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млн, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
РБК вчера в 22:39
Происшествия
В деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами появился Крым
Lenta.ru вчера в 08:24
Авто
Кроссовер Skoda Karoq появится в России в первом квартале 2020 года
Компактный кроссовер Skoda Karoq, который будет меньше и дешевле «старшего» Kodiaq, поступит в продажу в России в феврале-марте 2020 года.
Автоновости дня 22 октября в 02:05
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Происшествия
Адвокат: арестован кузен Рауфа Арашукова
По громкому делу о хищении газа арестованы еще три человека. Один из них — двоюродный брат экс-сенатора Рауфа Арашукова Беслан.
Телеканал 360° вчера в 19:55
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала новые фотографии после долгого молчания
Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая продолжает борьбу с онкологическим заболеванием, прервала молчание в соцсети.
Московский Комсомолец вчера в 12:50
Энергетика
Цены на нефть снижаются после роста накануне
По итогам торгов 22 октября стоимость декабрьского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures увеличилась на $0,74 (1,26%), составив на закрытие $59,70 за баррель.
Финмаркет вчера в 01:12
Общество
СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка
Как указывает "Коммерсант", в Сбербанке отрицают новую утечку.
РИА Новости 02:07
Футбол
Черышев забил в Лиге чемпионов, но «Валенсия» не выиграла
Сыгран матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н. Испанская "Валенсия" гостях не удержала победу над французским "Лиллем" – 1:1. В составе "Валенсии" отличился Денис Черышев.
Вести.Ru вчера в 17:36
Политика
В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.
РИА Новости 01:33
Политика
«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети
Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", - заметил Александр Тимошенко.
РИА Новости вчера в 19:59
Общество
Ученые выяснили, почему женщинам нравятся психопаты
Профиль 21 октября в 16:15
Хоккей
Андрей Василевский признан первой звездой дня в НХЛ
РИА Новости 02:00
Футбол
Бразильский футболист ЦСКА высказался о расизме в России
Бразильский футболист московского ЦСКА Лукас Сантос высказался о расизме в России.
Газета.Ru 02:21
Авто
В России скоро появятся азербайджанские автомобили Khazar SD
Как пишет издание «Trend» со ссылкой на посла Азербайджана в Иране Буньяд Гусейнова, первая партия автомобилей Khazar, состоящая из 10 единиц, будет импортирована в РФ в ближайшее время.
Тарантас Ньюс 22 октября в 04:00
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:15
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM вчера в 13:06
Экономика
90 лет со дня краха Уолл-стрит и начала Великой депрессии
24 октября 1929 года фондовый рынок США рухнул, спровоцировав мировой кризис, голод и нищету.
Газета.Ru 01:21