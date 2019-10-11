Бразильский полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Малком не сможет помочь сине-бело-голубым до окончания первой части чемпионата России. Футболиста прооперировали в Финляндии, и теперь он будет восстанавливаться в Санкт-Петербурге.

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Футболист «Зенита» Малком выбыл из строя до конца года

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