Футбол

Вести.RuВести.RuФутболист «Зенита» Малком выбыл из строя до конца года

Бразильский полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Малком не сможет помочь сине-бело-голубым до окончания первой части чемпионата России. Футболиста прооперировали в Финляндии, и теперь он будет восстанавливаться в Санкт-Петербурге.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Гендиректор «Зенита» заверил, что Малком изо всех сил стремится вернуться на поле

АБН19:28

Не хрустальный. Почему нельзя сравнивать Малкома с Маркизио

РИА Новости06:26

Малком не поможет «Зениту» до зимы: редкая травма полузащитника

Чемпионат10:00

Гендиректор «Зенита» прокомментировал операцию Малкома

Петербургский дневник06:22

Медведев: «Малком — настоящий спортсмен и мужик. Он сделает все, чтобы скорее вернуться в строй»

Sport24.ru06:10

Что происходит с Малкомом

Спорт-Экспресс16:28

Малкома прооперировали в Финляндии, в этом году он уже не сыграет

78.ru03:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 21:12, Ашберн
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM вчера в 07:00
Происшествия

Пропавшую в Саратове девятилетнюю школьницу обнаружили мертвой

Пропавшую 9 октября в Саратове девятилетнюю девочку обнаружили мертвой.
Известия 17:12
ЖКХ

В мэрии надеются, что Южно-Сахалинска хватит на всех

Южно-Сахалинск, который сегодня является основной точкой притяжения для переезжающих в регион из-за пределов области, а также внутренней миграции жителей Сахалина и Курил, уже около трех лет объявляет о грандиозных планах жилищного строительства.
Сахалин.Инфо 19:07
Политика

ОКБ «Миля» и «Камова» объединят к 2022 году

Московский Комсомолец 18:50
Шоу-бизнес

Беременная невеста Тимати удивила поклонников заявлением о замужестве

Общественность взбудоражена скорыми родами невесты Тимати Анастасии Решетовой. На фоне слухов девушке задали неизбежный вопрос о замужестве.
Дни.ру 12:44
Гаджеты

Веб-портал DxOMark собирается проверять не только камеры смартфонов

DxOMark известен как французский информационный портал, который занимается тестированием камер смартфонов.
Дни24 01:54
Кино

Клона Уилла Смита сыграла цифровая копия артиста

Газета.Ru вчера в 04:20
Футбол

Как сборная России по футболу разгромила Шотландию

Сборная России по футболу победила Шотландию в матче отборочного этапа Евро-2020 со счётом 4:0 и практически обеспечила себе путёвку в финальную стадию континентального первенства.
RT на русском 18:28
Наука

Пересадка бактерий из здорового влагалища вылечила вагиноз

Израильские ученые выяснили, что лечить даже устойчивый к антибиотикам вагиноз можно «пересадкой» вагинальной жидкости от здоровых женщин.
МедиаПоток 08 октября в 13:45
Гаджеты

AMD до конца года улучшит свои видеокарты

В конце прошлого года появился Radeon Software Adrenalin 2019 Edition, ранее были Catalyst Omega, Crimson, Crimson ReLive и многие другие.
Игромания.ру 06:19
Шоу-бизнес

Выступление Стаса Костюшкина на Кубани закончилось скандалом

Краснодарские известия 04:29
Политика

Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз

Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47
Политика

Российские пранкеры разыграли сенатора США

Аппарат американского сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина) подтвердил, что он стал жертвой розыгрыша, устроенного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
ТАСС 19:34
Политика

Зеленский прокомментировал отказ Киева участвовать в заседаниях ПАСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным решение Киева отказаться от участия в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости 14:15
Происшествия

Число пропавших из-за урагана «Дориан» превышает тысячу человек

Власти Багамских островов ведут поиски 1208 человек, которые считаются пропавшими без вести в результате прохода урагана "Дориан" над регионом в сентябре.
ТАСС 19:05
Армия и оружие

Турция объявила о начале военной операции в Сирии

Турция начала военную операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. Об этом в прямом эфире объявил президент страны Реджеп Эрдоган.
Life.ru вчера в 09:18
Гаджеты

Samsung привезла флагманские 8K-телевизоры в Россию

Южнокорейская компания привезла новые флагманские телевизоры 8K, стоимость которых составит почти 250 тысяч рублей.
OAnews 19:00
Политика

Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.
РБК 17:09
Общество

Почему врачи не могут распознать признаки рака на теле человека

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее врач Александр Мясников, выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1», отметил, что факторы риска онкологического заболевания можно обнаружить прямо на теле человека, даже не делая для этого специальных анализов.
REGNUM вчера в 05:48
Наука

Нобелевскую премию по химии присудили за литий-ионные батареи

Московский Комсомолец вчера в 05:52
Хоккей

Абрамов забил первый гол в НХЛ после ошибки вратаря «Сент-Луиса»

21-летний форвард дебютировал в НХЛ в матче с «Калгари Флэймз» (1:5). Абрамов стал первым россиянином, сыгравшим за «сенаторов» с 2013 года.
Чемпионат 20:35
Здоровье

Водителей проверят на хронический алкоголизм

Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ 19:04
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги от нацистов

РБК 18:32
Технологии

Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201

Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Общество

Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

РИА Новости 02:46
Кино

Режиссер «Другого мира» Лен Уайзман поставит спин-офф «Джона Уика»

КиноПоиск вчера в 03:10
Политика

Порошенко предложил «формулу украинского мира» в Донбассе

Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать Киеву разработанную им «формулу украинского мира» для урегулирования конфликта в Донбассе, содержащую семь шагов.
Lenta.ru 02:39
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма 08:46
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 06:47
Происшествия

Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Lenta.ru 11:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное