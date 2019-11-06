Футбол

RT на русскомRT на русскомФутболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

В прошлом сезоне Ракицкий перешёл из донецкого «Шахтёра» в «Зенит» и перестал вызываться в сборную своей страны. Защитник выступал за сборную Украины с 2009 года.
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Футболист «Зенита» объявил об уходе из сборной Украины из-за политики

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