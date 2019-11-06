Футбол
RT на русскомФутболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
В прошлом сезоне Ракицкий перешёл из донецкого «Шахтёра» в «Зенит» и перестал вызываться в сборную своей страны. Защитник выступал за сборную Украины с 2009 года.
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Общество
Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию
Из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, традиционные накопительные инструменты — депозит или накопительный счет в банке — выбирают 39,2%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.
РБК вчера в 23:00
Транспорт
Аэроэкспрессы в «Шереметьево» начнут отправляться из Одинцово
Аэроэкспрессы в аэропорт "Шереметьево" после запуска первой ветки Московских центральных диаметров (МЦД-1) будут отправляться из подмосковного Одинцово, а нынешний пункт отправления на Белорусском вокзале станет промежуточной остановкой, сообщила в интервью газете "Ведомости" гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева.
Интерфакс 02:13
Политика
Россия отказалась сотрудничать с США по вопросу сирийской нефти
Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти, сказал замглавы МИД Сергей Вершинин.
РИА Новости 03:01
Политика
Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей о возможной государственной измене и хищении государственных средств во время застройки Киева.
Газета.Ru 06:02
Политика
Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией
В октябре о способности Украины обойтись без транзита российского газа заявил замглавы «Нафтогаза» Сергей Перелома.
Lenta.ru 04 ноября в 19:20
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей в России
В среднем российские учителя получают 40 тыс. руб. в месяц, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет Росстата по итогам января—сентября 2019 года.
Коммерсантъ 02:21
Общество
КС запретил регионам произвольно запрещать мирные акции
Власти регионов не имеют права произвольно ограничивать места проведения уличных акций, а помехи работе транспорта или каких-либо организаций не могут быть основанием для запрета митингов, следует из постановления Конституционного суда.
Интерфакс 06:13
Общество
Умер критик и литературовед Лев Аннинский
RT на русском 05:39
Происшествия
После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития
"Буду еще с мамами разговаривать и работать", — пообещала Пермякова, добавив, что ребенка отстранять от общего мероприятия не имели права, но если это подтвердится, то это "вопиющий случай".
Вести.Ru 06:11
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru вчера в 11:54
Автоспорт
Renault может покинуть Формулу 1 в конце 2019 года
В конце октября стало известно о том, что новое руководство Renault пересматривает все активы и планы компании, включая проект заводской команды в Формуле 1. По слухам, новый исполнительный директор концерна Клотильда Дельбо выступает против участия в Ф1.
Autosport.com.ru 02:49
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
В качестве примера Далио указал на то, как инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
Lenta.ru 06:27
Наука
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Политика
Индия попросила ускорить поставки С-400
Взгляд.ру 06:14
Общество
Кремль обвинил авторов фильмов о терактах в России в искажении фактов
В некоторых фильмах о захвате заложников террористами искажаются факты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:07
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выступила за закон о домашнем насилии
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о том, что готова поддержать закон о домашнем насилии.
Петербургский дневник 05:53
Политика
В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране
В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Интерфакс 05:09
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Известия 00:44
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru 04 ноября в 09:03
Происшествия
Пятиэтажка рухнула рядом с играющими детьми в Норильске
В Норильске в ходе плановых работ обрушили несколько секций расселенного многоквартирного дома. Рядом с аварийным строением играли дети.
Дни.ру 06:11
Происшествия
Опубликовано оперативное видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Напомним: 31 октября в Нарьян-Маре Денис Поздеев проник в детский садик "Сказка" и ударил ножом спящего во время тихого часа 6-ти летнего ребенка. ребенка, видео первичного допроса было выложено сразу же после задержания убийцы.
МонаВиста вчера в 04:20
Происшествия
СК проверит информацию об издевательствах над осуждённым в Красноярске
Проверка началась после того, как следователи обнаружили в СМИ видео, на котором сотрудник красноярского ГУФСИН «совершает противоправные действия с применением насилия в отношении осуждённого».
REGNUM 05:26
Общество
90-летнего профессора осудили за ловлю рыбы на коноплю
90-летнего профессора Московского государственного университета геодезии и картографии из Рязанской области осудили за незаконное хранение конопли в крупном размере.
РИА Новости Крым 05:26
Экономика
ЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных
ЦБ РФ усилит надзор в банковской сфере для улучшения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
ТАСС 03:41
Кино
Колин Фаррелл может стать Пингвином в новом «Бэтмене»
В среду, 6 ноября, стало известно, что Колина Фаррелла рассматривают на роль Пингвина в "Бэтмене" Мэтта Ривза.
Piter.tv 02:54
Шоу-бизнес
Актер Киану Ривз показал 46-летнюю возлюбленную
55-летний канадский актер Киану Ривз вышел в свет с избранницей, 46-летней художницей Александрой Грант.
NewInform 04 ноября в 10:55
Происшествия
Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому
Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 06:04