Футбол
RT на русскомФутболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
В прошлом сезоне Ракицкий перешёл из донецкого «Шахтёра» в «Зенит» и перестал вызываться в сборную своей страны. Защитник выступал за сборную Украины с 2009 года.
Читать в источнике
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 07:58, Ашберн
Энергетика
«Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа
В «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, в том числе наложенный Киевом антимонопольный штраф.
Общество
Россияне стали больше доверять полиции
Больше всего россияне, по версии ВЦИОМа, доверяют сотрудникам полиции на транспорте (66%), дежурной части (63%), участковым инспекторам (59%).
Шоу-бизнес
Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов
Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Наука
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
Технологии
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
Общество
КС признал неконституционным запрет на митинги возле госучреждений
Конституционный суд (КС) России признал незаконными региональные нормы о запрете публичных акций возле зданий, где расположены органы госвласти.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о задержании жены главаря ИГ аль-Багдади
Силы безопасности Турции задержали в Сирии жену главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Общество
Налоговая служба заблокировала счета экс-футболиста «Зенита» Кержакова
Федеральная налоговая служба Российской Федерации (ФНС России) заблокировала доступ к счетам экс-футболиста петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кержакова.
Культура
Умер актер Жигалин из сериала «Улицы разбитых фонарей»
В Самаре умер российский актер Виталий Жигалин, ему было 47 лет. Артист ушел из жизни пятого ноября.
Кино
Режиссер Тодд Филлипс раскрыл судьбу соседки Джокера — Софи
Происшествия
В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Футбол
Егоров: арбитр Вилков ошибся в начале матча «Зенита» с ЦСКА
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров считает, что арбитр Михаил Вилков должен был показать жёлтую карточку нападающему «Зенита» Сердару Азмуну в самом начале матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА.
Политика
Минприроды назначило временного куратора «мусорной» реформы
Заместитель министра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов, который курировал "мусорную" реформу, написал заявление по собственному желанию.
Политика
Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать
Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
Происшествия
В Ярославле уволена воспитатель детсада, где дети избили сверстницу
В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.
Космос
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвёздного пространства
Находясь на расстоянии около 18 миллиардов километров от Земли – далеко за пределами орбиты Плутона – зонд вышел в межзвёздное пространство.
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Футбол
Стюард матча «Крылья Советов» и «Рубина» скончался на стадионе
Стюард, обслуживавший матч 15-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Рубином», скончался прямо на стадионе.
Происшествия
Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому
Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
Экономика
Квартальная чистая прибыль Tele2 выросла на 114%
В III квартале 2019 г. Tele2 достигла следующих ключевых операционных показателей: квартальный отток абонентов сократился на 0,6 п. п. и составил 8,5%; количество активных пользователей мобильного интернета выросло на 47,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Гаджеты
В России теперь можно взять iPhone в аренду
В аренду можно взять пять моделей iPhone — от iPhone XS до iPhone 11 Pro.
Политика
Иран объявил о начале обогащения урана до 5%
Со среды Иран начнет обогащение урана до 5% на объекте в Фордо, заявил глава Организации по атомной энергии страны Али Акбар Салехи.
Общество
«Алиса» выучила первый иностранный язык
«Алиса», голосовой помощник компании «Яндекс» выучила первый иностранный язык, сообщают «Ведомости».