Футбол

ЧемпионатЧемпионатРакицкий объявил об уходе из сборной Украины

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

Гендиректор «Зенита» ответил, может ли Ракицкий стать россиянином

Спорт день за днемвчера в 10:21

Почему защитник «Зенита» Ракицкий завершил карьеру в сборной Украины

Газета.Ruвчера в 09:36

Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

RT на русскомвчера в 03:33

Ракицкий ушел из сборной Украины из-за политики. Что важно знать

РБКвчера в 08:03

Ракицкий завершил карьеру в сборной Украины, реакция соцсетей

Чемпионатвчера в 07:40

Рабинер о Ракицком: «Собственные профессиональные проблемы объяснять политическими кознями проще всего»

Sports.ruвчера в 07:16

Защитник «Зенита» Ракицкий ушел из сборной Украины из-за политики

РИА Новостивчера в 03:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 14:15, Ашберн
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Уфе пострадали 11 человек

ТАСС 05:48
Политика

Эммануэль Макрон: НАТО находится в состоянии «смерти мозга»

Эммануэль Макрон заявил, что НАТО по непонятной ему причине находится в состоянии 100-процентной «смерти мозга».
Актуальные Новости 08:22
Футбол

Фанаты ЦСКА устроили погром в Будапеште

Lenta.ru 14:02
Культура

Появился трейлер мультфильма «Душа» от Pixar

В сети появился первый трейлер мультфильма «Душа» студии Pixar.
Культуромания 12:45
Происшествия

Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве

МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
ТАСС 13:42
Происшествия

Бывший чиновник Минкультуры Борис Мазо задержан в Австрии

Летом прошлого года Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на виллу в Испании, принадлежащую заочно арестованному по обвинению в мошенничестве экс-директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борису Мазо и его супруге.
Российская газета 10:31
Футбол

«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче

Свободная Пресса 05 ноября в 17:09
Политика

Антонов: Киссинджер выступил за улучшение отношений между США и РФ

Экс-помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности и госсекретарь Генри Киссинджер во время встречи с послом РФ в США Анатолием Антоновым 7 ноября высказался за улучшение американо-российских отношений.
News.ru 13:56
Общество

В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Общество

Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан

Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.
РБК вчера в 21:51
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
ФАН 02:25
Хоккей

Сборная России по хоккею уступила финнам на старте Кубка Карьяла

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубок Карьяла.
РИА Новости 14:05
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова могла сделать ЭКО, чтобы родить мальчика

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова прибегла к процедуре ЭКО, чтобы родить мальчика.
Актуальные Новости вчера в 10:08
Гаджеты

Huawei выпустит смартфон Y9s с экраном без рамок и 48-Мп камерой

Тизер говорит о наличии бокового дактилоскопического сканера и тройной тыльной камеры с 48-мегапиксельным основным датчиком.
3DNews вчера в 02:57
Экономика

Мировой долг достиг рекордных $188 трлн

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС 09:02
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Политика

Медведев и депутаты договорились обсудить четырехдневку в 2020 году

На встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым депутаты договорились провести обсуждение о четырехдневной рабочей неделе.
Известия 12:41
Армия и оружие

Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru 11:42
Гаджеты

В России стартовали продажи смартфона Sony Xperia 5

ITZine.ru вчера в 05:55
Культура

В сети появился документальный фильм про Децла

В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru 11:01
Происшествия

Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования

Труд вчера в 10:20
Здоровье

Врач развеяла мифы о способах заражения ВИЧ

Заведующая отделом эпидемиологии Московского областного центра по борьбе со СПИДом Евгения Жукова рассказала "Вечерней Москве", как часто нужно проверяться на ВИЧ, и развеяла ряд популярных мифов о способах заразиться этим вирусом.
РИА Новости 12:54
Политика

Зеленский назвал главную победу нынешней Верховной рады

Президент добавил, что «пока что в парламенте у нас демократия, но это пока».
REGNUM 13:42
Общество

Социологи не подтвердили предвзятость украинцев к русским

В 2018-м ситуация вернулась к уровню 2013 года. В институте отслеживают этнические предрассудки украинцев уже 25 лет.
Росбалт 08:29
Политика

Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»

Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Технологии

«Росатом» планирует создать квантовый компьютер за 24 миллиарда рублей

Москва 24 07:25
Общество

Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах

Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.
Известия 10:53
Политика

Пресс-секретарь Кадырова обвинил в необъективности журналистов BBC

Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал пасквилем материал Русской службы BBC о выступлении главы Чечни на встрече с правительством республики.
Коммерсантъ 13:17
Экономика

Малый бизнес приблизился к стагнации

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Технологии

Популярное приложение для Android собирало информацию о пользователях

Новое клавиатурное приложение на Android-устройства под названием ai.type, которое уже успело стать популярным, оказалось опасным.
Мойка78 12:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ярослав Владимирович Ракицкий
Украинский футболист
Украинский футболист, защитник российского клуба «Зенит». В системе донецкого «Шахтёра» находился с 13 лет. Прошёл путь до игрока основного состава команды.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное