Футбол
ЧемпионатРакицкий объявил об уходе из сборной Украины
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 14:15, Ашберн
Политика
Эммануэль Макрон: НАТО находится в состоянии «смерти мозга»
Эммануэль Макрон заявил, что НАТО по непонятной ему причине находится в состоянии 100-процентной «смерти мозга».
Актуальные Новости 08:22
Футбол
Фанаты ЦСКА устроили погром в Будапеште
Lenta.ru 14:02
Культура
Появился трейлер мультфильма «Душа» от Pixar
В сети появился первый трейлер мультфильма «Душа» студии Pixar.
Культуромания 12:45
Происшествия
Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве
МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
ТАСС 13:42
Происшествия
Бывший чиновник Минкультуры Борис Мазо задержан в Австрии
Летом прошлого года Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на виллу в Испании, принадлежащую заочно арестованному по обвинению в мошенничестве экс-директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борису Мазо и его супруге.
Российская газета 10:31
Футбол
«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче
Свободная Пресса 05 ноября в 17:09
Политика
Антонов: Киссинджер выступил за улучшение отношений между США и РФ
Экс-помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности и госсекретарь Генри Киссинджер во время встречи с послом РФ в США Анатолием Антоновым 7 ноября высказался за улучшение американо-российских отношений.
News.ru 13:56
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Общество
Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан
Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.
РБК вчера в 21:51
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
ФАН 02:25
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила финнам на старте Кубка Карьяла
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубок Карьяла.
РИА Новости 14:05
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова могла сделать ЭКО, чтобы родить мальчика
Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова прибегла к процедуре ЭКО, чтобы родить мальчика.
Актуальные Новости вчера в 10:08
Гаджеты
Huawei выпустит смартфон Y9s с экраном без рамок и 48-Мп камерой
Тизер говорит о наличии бокового дактилоскопического сканера и тройной тыльной камеры с 48-мегапиксельным основным датчиком.
3DNews вчера в 02:57
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС 09:02
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Политика
Медведев и депутаты договорились обсудить четырехдневку в 2020 году
На встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым депутаты договорились провести обсуждение о четырехдневной рабочей неделе.
Известия 12:41
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru 11:42
Гаджеты
В России стартовали продажи смартфона Sony Xperia 5
ITZine.ru вчера в 05:55
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru 11:01
Здоровье
Врач развеяла мифы о способах заражения ВИЧ
Заведующая отделом эпидемиологии Московского областного центра по борьбе со СПИДом Евгения Жукова рассказала "Вечерней Москве", как часто нужно проверяться на ВИЧ, и развеяла ряд популярных мифов о способах заразиться этим вирусом.
РИА Новости 12:54
Политика
Зеленский назвал главную победу нынешней Верховной рады
Президент добавил, что «пока что в парламенте у нас демократия, но это пока».
REGNUM 13:42
Общество
Социологи не подтвердили предвзятость украинцев к русским
В 2018-м ситуация вернулась к уровню 2013 года. В институте отслеживают этнические предрассудки украинцев уже 25 лет.
Росбалт 08:29
Политика
Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Общество
Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах
Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.
Известия 10:53
Политика
Пресс-секретарь Кадырова обвинил в необъективности журналистов BBC
Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал пасквилем материал Русской службы BBC о выступлении главы Чечни на встрече с правительством республики.
Коммерсантъ 13:17
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Технологии
Популярное приложение для Android собирало информацию о пользователях
Новое клавиатурное приложение на Android-устройства под названием ai.type, которое уже успело стать популярным, оказалось опасным.
Мойка78 12:31