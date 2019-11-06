Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

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