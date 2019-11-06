Футбол

RT на русскомRT на русскомФутболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

В прошлом сезоне Ракицкий перешёл из донецкого «Шахтёра» в «Зенит» и перестал вызываться в сборную своей страны. Защитник выступал за сборную Украины с 2009 года.
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Ракицкий ушел из сборной Украины из-за политики. Что важно знать

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Защитник «Зенита» Ракицкий ушел из сборной Украины из-за политики

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Как рассказал глава МУГИСО Сергей Зырянов, всего в перечне 347 торговых и бизнес-центров, 32 из которых включены впервые.
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Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
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Счетная палата предупредила о сокращении населения в России

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Политика

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Запад активно пытается расшатать обстановку внутри стран СНГ.
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Армия и оружие

Две российские атомные подлодки провели «дуэль» в Арктике

Атомные подводные лодки (АПЛ) Северного флота «Псков» и «Нижний Новгород» провели «дуэль» в ходе учений в Баренцевом море, сообщили РБК в пресс-службе Северного флота.
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Политика

Путин предложил воспитать поколение в духе ценностей многодетной семьи

РБК 07:56
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В Ингушетии угонщик вернул машину для перевозки детей-инвалидов

В Ингушетии интернату для детей-инвалидов вернули угнанный несколько дней назад автомобиль.
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Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ

Газета.Ru вчера в 05:46
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Названа причина бедности большинства людей

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Экономика

Банк России лишил лицензии «Чувашкредитпромбанк»

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Политика

Зеленского шокировала производительность танкового завода в Харькове

Украинский лидер Владимир Зеленский был шокирован, узнав, что харьковский завод имени Малышева с 2009 года выпустил для Вооружённых сил страны всего один танк.
Общественная служба новостей вчера в 09:49
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Экономика

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Сбербанк и Mail.Ru Group получат равные доли в совместном предприятии в сфере еды и транспорта.
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Наука

Ученые назвали факторы, предсказывающие личный успех

Американские ученые установили и назвали три основных фактора, которые предсказывают личный успех, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
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Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
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Армия и оружие

Минобороны собирается модернизировать три корабля ТОФ

По данным чиновника, модернизация поможет продлить срок службы кораблей на восемь лет.
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Хоккей

«Ак Барс» готовит обмен Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова

"Ак Барс" готовит обмен с питерским СКА, сообщает "Чемпионат".
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Якутского пилота обвинили в передаче управления самолетом подруге

Газета.Ru 07:52
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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.
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Названы способы определить реальный пробег автомобиля

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Наука

В Греции раскопали останки невероятных существ из древних мифов

В Греции исследователи обнаружили, идентифицировали и описали окаменелые останки двух ранее неизвестных науке древних видов змей, которые обитали на нашей планете 5,5-6 миллионов лет назад.
Российская газета 06:28
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