Футбол

RT на русскомRT на русскомФутболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

В прошлом сезоне Ракицкий перешёл из донецкого «Шахтёра» в «Зенит» и перестал вызываться в сборную своей страны. Защитник выступал за сборную Украины с 2009 года.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 15:44, Ашберн
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В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

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Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов

Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
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Для 347 уральских ТЦ и бизнес-центров пересчитали налог на имущество

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Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым

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Черчесов прокомментировал ошибку Гильерме в матче с «Ювентусом»

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Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан

Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
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Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии

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Представлена форма сборной России на Евро-2020 по футболу

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«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами: Кайо, Рамиресом, Фьолусоном и Намли.
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Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в Лиге Европы

Киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" в матче группового раунда футбольной Лиги Европы.
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