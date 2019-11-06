Футбол
RT на русскомФутболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
В прошлом сезоне Ракицкий перешёл из донецкого «Шахтёра» в «Зенит» и перестал вызываться в сборную своей страны. Защитник выступал за сборную Украины с 2009 года.
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Здоровье
Врач объяснила, можно ли заразиться ВИЧ на маникюре и в бассейне
Нельзя заразиться и в бассейне, даже если у инфицированного человека пошла кровь, а у вас на ноге ранка: она просто растворится в тысячах кубов хлорированной воды, - приводит ее слова «Вечерняя Москва».
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Хоть два истребителя F-35A и среагировали, было слишком поздно – когда те включили ускорение, радары еще были в состоянии обнаружить Ту-160, но летчики уже потеряли его из виду.
ГЛАС.RU 13:58
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Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Газета.Ru вчера в 04:16
Политика
Зеленский назначил нового главу СБУ в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых руководителей управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в несколько регионов страны, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК 12:31
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о снятии блокады Кубы
Генеральная Ассамблея ООН в ходе заседания 7 ноября в 28-й раз приняла резолюцию с призывом к США о снятии торгово-экономической блокады Кубы, существующей с 1960 года.
Московский Комсомолец 13:35
Культура
Отец Децла оценил новый фильм о сыне
Отец музыканта Децла Александр Толмацкий положительно оценил документальный фильм Романа Супера о сыне, сообщает РБК.
Москва 24 08:02
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета 14:42
Политика
Зеленский пообещал «посадки» чиновников и политиков
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что правоохранители расследуют много уголовных дел в отношении политиков и чиновников, "посадки" будут.
РИА Новости 11:39
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов
Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru 09:20
Армия и оружие
Новейшее оружие и комфортное жилье получит горная бригада в Туве
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил с рабочей поездкой дислоцированную на территории Тувы горную бригаду, где завершается строительство нового военного городка.
ТК Звезда 05:55
Экономика
Для 347 уральских ТЦ и бизнес-центров пересчитали налог на имущество
Как рассказал глава МУГИСО Сергей Зырянов, всего в перечне 347 торговых и бизнес-центров, 32 из которых включены впервые.
РБК Екатеринбург 02:28
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Транспорт
Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым
Продажа билетов на поезда в Симферополь, которые поедут из материковой России на полуостров и обратно через мост, стартует 8 ноября, а первые поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря, передает «РИА Новости».
Известия 15:22
Футбол
Черчесов прокомментировал ошибку Гильерме в матче с «Ювентусом»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — про ошибку голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). Вратарь не сумел удержать мяч в руках после штрафного от Криштиану Роналду, после чего забил Аарон Рэмси.
Спорт-Экспресс 11:38
Экономика
Медведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ 14:27
Политика
«Газпром» не отдаст Украине 22 миллиарда долларов
Сюда входят 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража, штраф Антимонопольного комитета почти в 7 млрд долл. и новый иск на 11,8 млрд (компания запросила пересмотр «Газпромом» тарифа на транзит в период с 13 марта 2018 по 1 января 2020 года, а при неисполнении этого условия украинская сторона будет требовать компенсации в размере 11,8 млрд долл.).
Независимая газета вчера в 12:33
Экономика
Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Интерфакс 11:29
Футбол
Краснодар — Трабзонспор 3:1
Футболисты российского «Краснодара» обыграли турецкий «Трабзонспор» в матче четвертого тура группового этапа в матче Лиги Европы.
Коммерсантъ 14:46
Общество
Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан
Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
Известия вчера в 16:41
Происшествия
Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии
Телефон сына экс-чиновника отключен. При этом, по словам адвоката Владислава Мусияки, Мазо не задержали, а доставили на допрос.
Известия 08:34
Экономика
Украинцам обещают инфляцию в 5-6% следующие 3 года
Инфляция на Украине в ближайшие 3 года будет держаться на уровне 5−6% в год, сообщил 7 ноября украинский министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
REGNUM 06:10
Футбол
Представлена форма сборной России на Евро-2020 по футболу
В Москве состоялась презентация формы футбольной сборной России для участия нашей команды на чемпионате Европы, который пройдет в 2020 году.
Вести.Ru 12:31
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной
В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru 05 ноября в 01:03
Гаджеты
Представлен смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
The GEEK вчера в 06:48
Шоу-бизнес
Влад Топалов показал фото до и после брака с Региной Тодоренко
Влад Топалов показал своим фанатом фото до и после брака с Региной Тодоренко.
Актуальные Новости 10:29
Футбол
«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами
«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами: Кайо, Рамиресом, Фьолусоном и Намли.
Metaratings вчера в 17:33
Футбол
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в Лиге Европы
Киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" в матче группового раунда футбольной Лиги Европы.
РИА Новости 15:00