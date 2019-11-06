Футбол

ИзвестияИзвестияФутболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из украинской сборной

Украинский футболист Ярослав Ракицкий, выступающий за санкт-петербургский «Зенит», объявил о завершении карьеры в составе сборной Украины. Соответствующее сообщение защитник опубликовал на своей странице в Instagram в среду, 6 ноября.
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