Украинский футболист Ярослав Ракицкий, выступающий за санкт-петербургский «Зенит», объявил о завершении карьеры в составе сборной Украины. Соответствующее сообщение защитник опубликовал на своей странице в Instagram в среду, 6 ноября.

Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из украинской сборной

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