Коронавирус
РИА НовостиФутболист «Зенита» Ригони оплатил продуктовые наборы для аргентинцев
Аргентинский футболист петербургского "Зенита" Эмилиано Ригони оплатил продуктовые наборы для жителей родного города, сообщается на сайте российской команды.
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Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони оплатил 50 продуктовых наборов для жителей родного города
Телеканал Санкт-Петербург09:08
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Здоровье
В Великобритании объявили о резком росте числа детей с коронавирусом
Национальная служба здравоохранения (National Health Service, NHS) Великобритании объявила о резком увеличении числа детей с коронавирусом, поступающих в реанимацию.
Lenta.ru 05:14
Общество
Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев
На 53-м году жизни умер гендиректор «Металлоинвеста», депутат Курской областной думы Андрей Варичев, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областной администрации.
Ведомости 11:24
Политика
Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
Известия 11:28
Общество
В Свердловской области с 1 мая введут обязательный масочный режим
С 1 мая в Свердловской области планируется ввести обязательное ношение масок в общественных местах для всех жителей.
Коммерсантъ 05:03
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
Гаджеты
Накопители Kingston KC2500 NVMe PCIe SSD вмещают до 2 Тбайт данных
Компания Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти Kingston Technology, представила твердотельные (SSD) накопители серии KC2500.
3DNews 10:01
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Политика
В Польше ощущается нехватка рабочей силы — TVP
Инглот отметил, что из-за карантина и отъезда граждан Украины в Польше ощущается нехватка рабочей силы, особенно в сельском хозяйстве.
REGNUM 03:15
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 10:31
Общество
Власти доплатят сотрудникам, работающим в московских больницах
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией правительство Москвы решило увеличить стоимость контрактов с подрядными организациями, сотрудники которых работают в коронавирусных корпусах, сообщает пресс- служба департамента здравоохранения Москвы.
Российская газета 11:45
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
Общество
Минобороны РФ: Коронавирусом заразились почти 900 военных
С марта по 26 апреля коронавирус диагностировали у 874 военнослужащих, сообщили в Минобороны.
Prooren.ru 00:23
Общество
Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники
Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Здоровье
В БСМП Курска выявили нулевого пациента с коронавирусом
Потом стали регистрироваться заболевания в хирургическом корпусе и в поликлинике, - - Мы занимались вычислением нулевого пациента, - пояснил главный санитарный врач Курской области Олег Климушин.
46ТВ 10:55
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению
По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ".
Инфорос 05:15
Религия
Патриарх Кирилл обязал духовенство соблюдать меры против коронавируса
RT на русском 11:17
Происшествия
Массовую вечеринку пресекли полицейские в Подмосковье
Газета.Ru вчера в 08:44
Происшествия
В ярославском изоляторе временного содержания выявили вспышку COVID-19
Несколько сотрудников изолятора временного содержания при УМВД по Ярославской области заболели COVID-19, сообщило правительство региона в понедельник.
РИА Новости 11:47
Общество
Власти Москвы объяснили аннулирование некоторых цифровых пропусков
Часть цифровых пропусков в Москве была аннулирована после проверки, а не в результате сбоя.
Известия 10:14
Энергетика
Падение цен на нефть WTI ускорилось до 27%
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI упала на 27,5%, до $12,55 за баррель по состоянию на 16:15 мск.
РБК 09:48
Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
Здоровье
В России около 400 беременных женщин заразились коронавирусом
В России у 394 беременных женщин выявили коронавирусную инфекцию, из них 276 находятся в Москве.
РБК 10:38
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Игры
Pac-Man Championship Edition 2 дарят для PC, PS4 и Xbox One
Pac-Man Championship Edition 2 реализована в неоновом стиле, с трёхмерной графикой и яркими визуальными эффектами.
Городской портал Новый Нижний 25 апреля в 04:00
Гаджеты
Xiaomi официально представила MIUI 12
MIUI 12 с сегодняшнего дня стала доступна для закрытого тестирования, но пока только в Китае, тогда как на глобальном рынке тестирование оболочки начнут позже.
Astera 06:04
Гаджеты
Apple не будет выпускать новые iPhone
TelecomDaily 07:36
Общество
Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продовольственные рынки в стране при условии соблюдения всех правил безопасности смогут возобновить работу с 1 мая.
RT на русском 12:03
Общество
США показали аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии
У побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, наблюдение за которыми ведет береговая охрана США.
Ruposters.ru 04:42