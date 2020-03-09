Происшествия

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Нигерийский футболист«Насарава Юнайтед» Чиеме Мартинс скончался после матча.
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Нигерийский футболист скончался после столкновения на поле

Матч ТВ07:15

Футболист умер после потери сознания в матче чемпионата Нигерии

Sport24.ruвчера в 17:57

Нигерийский футболист умер после столкновения с соперником на поле

Известиявчера в 20:20

В Нигерии футболист умер после потери сознания на поле — видео

Life.ruвчера в 20:09

Появилось видео смерти футболиста в нигерийском чемпионате

Газета.Ruвчера в 19:45

В Нигерии футболист скончался прямо на поле

РЕН ТВвчера в 19:27

В Нигерии футболист скончался после столкновения. Его партнёры расплакались прямо на поле

Чемпионат06:29
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Энергетика

Fitch: падение цен на нефть до $30 грозит России бюджетным дефицитом

Цены на нефть в понедельник упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, на котором страны не смогли продлить договоренности по сокращению добычи.
РИА Новости 03:13
Экономика

Бумаги российских компаний рухнули на Лондонской бирже

Бумаги российских компаний в Лондоне открыли торги обвалом от 9 до 26%.
БИЗНЕС Online 05:14
Энергетика

В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России

Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Компания вчера в 10:59
Футбол

«Ростов» переиграл ЦСКА в матче РПЛ

Футболисты клуба «Ростов» на своем поле переиграли московский ЦСКА в матче двадцать первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).
REGNUM 09:19
Политика

Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
РИА Новости 02:57
Кино

Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Salt Mag вчера в 04:51
Общество

Синоптик рассказал, каким будет лето в этом году

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с "Российской газетой" пообещал предстоящим летом на европейской территории России очень комфортную температуру.
РИА Новости 04:06
Происшествия

В Иране семь человек умерли от «лекарства против коронавируса»

Как сообщили в понедельник в местной прокуратуре, жители поверили публикации о том, что метиловый спирт при употреблении внутрь поможет избежать заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 05:59
Общество

В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом

В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
РИА Новости 07:58
Кино

Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет

Интерфакс 09:18
Здоровье

Закрытие заводов в Вольске повлияло на заболеваемость раком

Медик начал выступление с краткой информации о работе своего учреждения и состоянии онкозаболеваемости в Вольском районе.
Вольск.ру 08:45
Единоборства

Конор МакГрегор высмеял Хабиба Нурмагомедова за слова об уличных боях

«Уличный бой», - написал МакГрегор в Твиттер, опубликовав фото Нурмагомедова в момент нападения ирландской команды на автобус в Бруклине.
FightTime.ru 01:49
Происшествия

В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом

В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 09:36
Политика

Взрывы прогремели в Кабуле во время инаугурации президента Афганистана

В центре Кабула прогремели взрывы прямо во время церемонии инаугурации президента Афганистана Ашрафа Гани.
BFM.ru 09:20
Происшествия

Новосибирец, которого не остановил огонь из автомата, попал на видео

В Новосибирске вечером 8 марта произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них открыл стрельбу, сообщает издание "Новосибирск онлайн".
РИА Новости 08:16
Футбол

Экс-наставник «Локомотива» ответил на обвинения Смородской в договорном матче

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Красножан ответил на обвинения экс-президента клуба Ольги Смородской в договорном матче.
RT на русском 09:45
Энергетика

МЭА: добыча сланцевой нефти в США упадет при цене ниже $25 за баррель

Добыча сланцевой нефти в США может сократиться при падении цен на нефть ниже уровня $25 за баррель, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, 9 марта на встрече с журналистами.
Красная весна 08:35
Общество

В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса

Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
RT на русском 07:30
Армия и оружие

В Германии выразили восторг российскому проекту бомбардировщика ПАК ДА

В издании пишут, что первые образцы ПАК ДА могут "встать на крыло" в 2025-2026 годах, а серийный выпуск стартует в конце 2020-х.
ГЛАС.RU 06:46
Энергетика

Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию

Пять небольших российских нефтяных компаний начали поставки нефти в Белоруссию, в марте их суммарный объем составит 200 тыс. тонн.
ТАСС 08:57
Политика

Партия Зеленского начала искать замену Авакову

В правящей украинской партии «Слуга народа» рассказали, что начали искать замену главе МВД Арсену Авакову.
Lenta.ru 09:22
Финансы

Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной

Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
News.ru 07:22
Общество

Судья решил проводить процесс по MH17 в отсутствии обвиняемых

Председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс принял решение, что он «имеет легальное право судить четырех подозреваемых в их отсутствии» и в отсутствии адвокатов трех из них, передает ТАСС.
Коммерсантъ 09:25
Авто

Обновленную Hyundai Creta анонсировали в России

В пресс-релизе, размещенном на официальном сайте компании, объявляется о скором выходе обновленного кроссовера Hyundai Creta на российский рынок и приводится список изменений по сравнению с предыдущей версией популярной у автомобилистов в РФ модели.
ФАН 06 марта в 22:28
Энергетика

Источник сообщил о готовности российских нефтяников к обвалу цен

Российские нефтяники были готовы к разрыву отношений с ОПЕК и возможному обвалу цен на нефть.
Известия 09:34
Общество

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусом

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом COVID-19 во время визита на север Италии.
RT на русском 06:25
Экономика

Белоруссия хочет договориться с Россией по нефти на фоне снижения цен на рынке

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск может заключить выгодное соглашение с Москвой по поставкам сырья на фоне снижения мировых цен на нефть, цитирует Белта.
Газета.Ru 04:31
Происшествия

В пункте передержки животных в Якутии нашли 100 мертвых собак и кошек

BFM.ru 03:42
Армия и оружие

Военный конвой американцев прогнали сирийские солдаты

Американские военные были вынуждены повернуть обратно, когда их остановили сирийские солдаты.
ИнфоСМИ вчера в 06:11
Общество

Малышева рассказала о своих сыновьях, которые перебрались в США

ToDay News Ufa вчера в 11:22
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