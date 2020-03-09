Происшествия
КМВ НовостиФутболист из Нигерии умер после столкновения с соперником
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Энергетика
Fitch: падение цен на нефть до $30 грозит России бюджетным дефицитом
Цены на нефть в понедельник упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, на котором страны не смогли продлить договоренности по сокращению добычи.
Экономика
Бумаги российских компаний рухнули на Лондонской бирже
Бумаги российских компаний в Лондоне открыли торги обвалом от 9 до 26%.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Футбол
«Ростов» переиграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты клуба «Ростов» на своем поле переиграли московский ЦСКА в матче двадцать первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в этом году
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с "Российской газетой" пообещал предстоящим летом на европейской территории России очень комфортную температуру.
Происшествия
В Иране семь человек умерли от «лекарства против коронавируса»
Как сообщили в понедельник в местной прокуратуре, жители поверили публикации о том, что метиловый спирт при употреблении внутрь поможет избежать заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19.
Общество
В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Кино
Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет
Здоровье
Закрытие заводов в Вольске повлияло на заболеваемость раком
Медик начал выступление с краткой информации о работе своего учреждения и состоянии онкозаболеваемости в Вольском районе.
Единоборства
Конор МакГрегор высмеял Хабиба Нурмагомедова за слова об уличных боях
«Уличный бой», - написал МакГрегор в Твиттер, опубликовав фото Нурмагомедова в момент нападения ирландской команды на автобус в Бруклине.
Происшествия
В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом
В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом.
Политика
Взрывы прогремели в Кабуле во время инаугурации президента Афганистана
В центре Кабула прогремели взрывы прямо во время церемонии инаугурации президента Афганистана Ашрафа Гани.
Происшествия
Новосибирец, которого не остановил огонь из автомата, попал на видео
В Новосибирске вечером 8 марта произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них открыл стрельбу, сообщает издание "Новосибирск онлайн".
Футбол
Экс-наставник «Локомотива» ответил на обвинения Смородской в договорном матче
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Красножан ответил на обвинения экс-президента клуба Ольги Смородской в договорном матче.
Энергетика
МЭА: добыча сланцевой нефти в США упадет при цене ниже $25 за баррель
Добыча сланцевой нефти в США может сократиться при падении цен на нефть ниже уровня $25 за баррель, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, 9 марта на встрече с журналистами.
Общество
В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
Армия и оружие
В Германии выразили восторг российскому проекту бомбардировщика ПАК ДА
В издании пишут, что первые образцы ПАК ДА могут "встать на крыло" в 2025-2026 годах, а серийный выпуск стартует в конце 2020-х.
Энергетика
Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию
Пять небольших российских нефтяных компаний начали поставки нефти в Белоруссию, в марте их суммарный объем составит 200 тыс. тонн.
Политика
Партия Зеленского начала искать замену Авакову
В правящей украинской партии «Слуга народа» рассказали, что начали искать замену главе МВД Арсену Авакову.
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Общество
Судья решил проводить процесс по MH17 в отсутствии обвиняемых
Председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс принял решение, что он «имеет легальное право судить четырех подозреваемых в их отсутствии» и в отсутствии адвокатов трех из них, передает ТАСС.
Авто
Обновленную Hyundai Creta анонсировали в России
В пресс-релизе, размещенном на официальном сайте компании, объявляется о скором выходе обновленного кроссовера Hyundai Creta на российский рынок и приводится список изменений по сравнению с предыдущей версией популярной у автомобилистов в РФ модели.
Энергетика
Источник сообщил о готовности российских нефтяников к обвалу цен
Российские нефтяники были готовы к разрыву отношений с ОПЕК и возможному обвалу цен на нефть.
Общество
Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусом
Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом COVID-19 во время визита на север Италии.
Экономика
Белоруссия хочет договориться с Россией по нефти на фоне снижения цен на рынке
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск может заключить выгодное соглашение с Москвой по поставкам сырья на фоне снижения мировых цен на нефть, цитирует Белта.
Армия и оружие
Военный конвой американцев прогнали сирийские солдаты
Американские военные были вынуждены повернуть обратно, когда их остановили сирийские солдаты.
Общество