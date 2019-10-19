Футбол
Говорит МоскваФутболист казанского «Рубина» попал в реанимацию после матча в Москве
Во время встречи со «Спартаком» защитник упал на колено соперника, получил удар в грудь, закричал от боли и долго лежал на газоне. Затем он покинул поле, держась за левый бок. Фомину стало плохо в автобусе по пути в аэропорт Домодедово.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Дублёр «Рубина» попал в реанимацию. Он потерял два литра крови, состояние тяжелое
Спорт БИЗНЕС Online09:43
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 23:33, Ашберн
Энергетика
Силуанов заявил о подготовленности России к падению цен на нефть
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в случае падения цен на нефть у России останутся средства на выполнение обязательств за счет золотых резервов.
Газета.Ru 22:49
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера
Бывшая супруга бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.
News.ru 17 октября в 11:14
Происшествия
Появилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
МЧС России опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае.
News.ru 08:19
Армия и оружие
Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов армией страны
Появление сирийской армии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов народной самообороны будет считаться объявлением войны Турции, заявил в субботу РИА Новости советник турецкого президента Ясин Актай.
РИА Новости 16:09
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспересадочным авиарейсом.
РИА Новости 20:46
Армия и оружие
На Украине заявили о нарушении условий разведения сил в Донбассе
Вооруженные формирования в неподконтрольных Киеву зонах нарушают условия разведения сил и средств в Донбассе, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Дума ТВ вчера в 06:44
Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого установил новый клубный рекорд
После десяти туров команда Слуцкого набрала 23 очка, что является новым рекордом клуба.
RT на русском 17:31
Технологии
В Сети опубликовано первое фото PlayStation 5 для разработчиков
В Сети появилась первая фотография игровой консоли PlayStation 5 от источника, пожелавшего остаться анонимным.
ИнфоСМИ 13:38
Политика
Захарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла КНР в России о желании протестующих в Гонконге "жить как на Украине".
РИА Новости вчера в 15:47
Политика
Трамп отказался проводить G7 на своем курорте в Майами
Президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается от идеи провести саммит G7 на своем курорте Trump National Doral Miami.
Газета.Ru 22:30
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Наука
Раскрыто влияние перца чили на развитие рака
Учёные из Университета Маршалла в США обнаружили, что вещество капсаицин, присутствующее в перце чили, может помогать при раке лёгких.
Ferra 09:02
Наука
Пожилые и молодые люди по-разному воспринимают свет от светодиодных ламп
Избыток фиолетового и синего излучения в спектре светодиодных белых ламп заставляет глаза пожилых и молодых людей по-разному воспринимать их свет.
ТАСС Наука 17 октября в 04:58
Здоровье
Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников
Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Политика
Президент Сербии Вучич анонсировал встречу с Путиным
Президент Сербии Александр Вучич объявил о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Коммерсантъ 21:07
Шоу-бизнес
Певица Нюша показала, как муж кормит дочь из бутылочки
Известная певица Нюша вместе с мужем Игорем Сивовым растит маленькую дочь. Малышке скоро исполнится один годик.
Летидор вчера в 07:00
Происшествия
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК 05:45
Армия и оружие
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
Lenta.ru 00:57
Политика
Цукерберг ответил на предложение сенатора избавиться от миллиардеров
Миллиардер и основатель Facebook Марк Цукерберг выразил свое негативное отношение по предложению сенатора ввести новый налог на богатых людей.
Телеканал 360° 19:42
Происшествия
Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине
Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".
Газета.Ru 20:00
Футбол
«Барселона» разгромила «Эйбар» в матче чемпионата Испании
РИА Новости 08:56
Энергетика
«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» исковые требования на $11 млрд
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что 1 ноября "Нафтогаз Украины" направит Газпрому иски на сумму $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
Pravda.Ru вчера в 10:05
Происшествия
Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий
Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru 16:57
Футбол
Червиченко: «„Спартак“ играл вообще никак. Тедеско ни о чем»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничейный результат столичной команды в матче против «Рубина» (0:0). Это была первая игра красно-белых под руководством Доменико Тедеско.
Sport24.ru 11:44
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного сбора
По мнению члена комитета РСПП по экологии и природопользованию Максима Довгялло, которое приводит издание, с учетом того, что тепло - полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов ЖКХ для населения, а также и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.
Российская газета 17 октября в 01:01
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о переброске около 1000 военных из Сирии в Ирак
Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что Соединённые Штаты перебрасывают около 1 тыс. военнослужащих из Сирии в Ирак для борьбы с ИГ*.
RT на русском 23:30
Авто
Удешевленная версия Kia Sportage стала бестселлером марки
Абсолютным бестселлером бренда стала удешевленная версия кроссовера Kia Sportage.
Новые автомобили вчера в 23:56