Футбол

Говорит МоскваГоворит МоскваФутболист казанского «Рубина» попал в реанимацию после матча в Москве

Во время встречи со «Спартаком» защитник упал на колено соперника, получил удар в грудь, закричал от боли и долго лежал на газоне. Затем он покинул поле, держась за левый бок. Фомину стало плохо в автобусе по пути в аэропорт Домодедово.
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Дублёр «Рубина» попал в реанимацию. Он потерял два литра крови, состояние тяжелое

Спорт БИЗНЕС Online09:43

Фомин подключен к аппарату искусственной вентиляции легких

Спорт-Экспресс14:03

«Рубин» рассказал о состоянии игрока молодёжки, который попал в реанимацию

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Защитник «Рубина» Фомин получил сильный ушиб с внутренним кровотечением и был прооперирован

Sport24.ru08:29

Дублер «Рубина» в реанимации после удара коленом в живот. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких

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Защитник «Рубина»-м находится в реанимации после матча со «Спартаком»

Спорт день за днем09:55

Врач «Рубина» рассказал о состоянии находящегося в реанимации футболиста молодёжной команды

RT на русском11:01
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Энергетика

Силуанов заявил о подготовленности России к падению цен на нефть

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в случае падения цен на нефть у России останутся средства на выполнение обязательств за счет золотых резервов.
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Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера

Бывшая супруга бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.
News.ru 17 октября в 11:14
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Появилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

МЧС России опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае.
News.ru 08:19
Армия и оружие

Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов армией страны

Появление сирийской армии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов народной самообороны будет считаться объявлением войны Турции, заявил в субботу РИА Новости советник турецкого президента Ясин Актай.
РИА Новости 16:09
Общество

Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса

Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспересадочным авиарейсом.
РИА Новости 20:46
Армия и оружие

На Украине заявили о нарушении условий разведения сил в Донбассе

Вооруженные формирования в неподконтрольных Киеву зонах нарушают условия разведения сил и средств в Донбассе, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Дума ТВ вчера в 06:44
Футбол

«Витесс» под руководством Слуцкого установил новый клубный рекорд

После десяти туров команда Слуцкого набрала 23 очка, что является новым рекордом клуба.
RT на русском 17:31
Технологии

В Сети опубликовано первое фото PlayStation 5 для разработчиков

В Сети появилась первая фотография игровой консоли PlayStation 5 от источника, пожелавшего остаться анонимным.
ИнфоСМИ 13:38
Политика

Захарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла КНР в России о желании протестующих в Гонконге "жить как на Украине".
РИА Новости вчера в 15:47
Политика

Трамп отказался проводить G7 на своем курорте в Майами

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается от идеи провести саммит G7 на своем курорте Trump National Doral Miami.
Газета.Ru 22:30
Общество

Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Наука

Раскрыто влияние перца чили на развитие рака

Учёные из Университета Маршалла в США обнаружили, что вещество капсаицин, присутствующее в перце чили, может помогать при раке лёгких.
Ferra 09:02
Наука

Пожилые и молодые люди по-разному воспринимают свет от светодиодных ламп

Избыток фиолетового и синего излучения в спектре светодиодных белых ламп заставляет глаза пожилых и молодых людей по-разному воспринимать их свет.
ТАСС Наука 17 октября в 04:58
Здоровье

Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников

Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Политика

Президент Сербии Вучич анонсировал встречу с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич объявил о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Коммерсантъ 21:07
Шоу-бизнес

Певица Нюша показала, как муж кормит дочь из бутылочки

Известная певица Нюша вместе с мужем Игорем Сивовым растит маленькую дочь. Малышке скоро исполнится один годик.
Летидор вчера в 07:00
Футбол

Дзюба вышел на первое место РПЛ по показателю «гол+пас»

Газета.Ru 13:42
Теннис

Умер российский теннисист Александр Волков

Ридус 09:14
Происшествия

В Турции погибла пятилетняя девочка из России

Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК 05:45
Армия и оружие

Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
Lenta.ru 00:57
Политика

Цукерберг ответил на предложение сенатора избавиться от миллиардеров

Миллиардер и основатель Facebook Марк Цукерберг выразил свое негативное отношение по предложению сенатора ввести новый налог на богатых людей.
Телеканал 360° 19:42
Происшествия

Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине

Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".
Газета.Ru 20:00
Футбол

«Барселона» разгромила «Эйбар» в матче чемпионата Испании

РИА Новости 08:56
Энергетика

«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» исковые требования на $11 млрд

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что 1 ноября "Нафтогаз Украины" направит Газпрому иски на сумму $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
Pravda.Ru вчера в 10:05
Происшествия

Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий

Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru 16:57
Футбол

Червиченко: «„Спартак“ играл вообще никак. Тедеско ни о чем»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничейный результат столичной команды в матче против «Рубина» (0:0). Это была первая игра красно-белых под руководством Доменико Тедеско.
Sport24.ru 11:44
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Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного сбора

По мнению члена комитета РСПП по экологии и природопользованию Максима Довгялло, которое приводит издание, с учетом того, что тепло - полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов ЖКХ для населения, а также и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.
Российская газета 17 октября в 01:01
Армия и оружие

Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
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Армия и оружие

В Пентагоне заявили о переброске около 1000 военных из Сирии в Ирак

Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что Соединённые Штаты перебрасывают около 1 тыс. военнослужащих из Сирии в Ирак для борьбы с ИГ*.
RT на русском 23:30
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Удешевленная версия Kia Sportage стала бестселлером марки

Абсолютным бестселлером бренда стала удешевленная версия кроссовера Kia Sportage.
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