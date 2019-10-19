Во время встречи со «Спартаком» защитник упал на колено соперника, получил удар в грудь, закричал от боли и долго лежал на газоне. Затем он покинул поле, держась за левый бок. Фомину стало плохо в автобусе по пути в аэропорт Домодедово.

Футболист казанского «Рубина» попал в реанимацию после матча в Москве

Спорт день за днем

Происшествия Четырёх пострадавших при прорыве дамбы доставили в Красноярск Четверо пострадавших при прорыве дамбы в Курагинском районе доставлены в Красноярскую краевую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Общество Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.

Армия и оружие В Анкаре заявили о планах разместить беженцев на сирийской границе Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган хочет, чтобы правительственные войска Сирии отошли от сирийско-турецкой границы, чтобы Анкара могла разместить на этой территории беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

Культура Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка» Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.

Религия Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата.

Энергетика Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.

Армия и оружие СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова» Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.

Политика Дмитрий Медведев прибыл в Сербию с официальным визитом Дмитрий Медведев приехал в Сербию на торжества в честь 75-летия освобождения Белграда от фашистов.

Спорт IBU: союз биатлонистов России не выполнил условия для восстановления Союз биатлонистов России (СБР) не выполнил всех условий для восстановления своего статуса, 19 октября заявили в Международном союзе биатлонистов (IBU) в ходе конгресса организации в Мюнхене.

Происшествия Полицейский погиб во время драки с коллегой в Нальчике В Нальчике полицейский скончался после того, как подрался с коллегой во время обучения в институте повышения квалификации МВД.

Кино Прокат «Малефисенты 2» начался с катастрофы Фильм "Малефисента 2: Владычица тьмы" стартует в американском прокате значительно хуже, чем ожидалось.

Общество Роскосмос адаптирует космический корабль «Орел» под ракету «Союз-5» Роскосмос продолжит адаптировать разрабатываемый пилотируемый корабль «Орел» к пуску на ракете-носителе «Союз-5», несмотря на перспективу его пересадки на ракету «Ангара-А5П».

Политика Джонсон попросил Туска об отсрочке Brexit Как ранее сообщало ИА REGNUM, британские парламентарии обязали Джонсона запросить отсрочку Brexit у ЕС.

Общество Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.

Энергетика «Нафтогаз» предъявил «Газпрому» исковые требования на $11 млрд Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что 1 ноября "Нафтогаз Украины" направит Газпрому иски на сумму $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

Общество Двойника Зеленского нашли в Москве В Москве нашли мужчину, который имеет внешнее сходство с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Общество Власти заявили о задержании 60 человек во время митинга в Баку Более 200 участников несанкционированного митинга оппозиции в центре Баку пыталась прорваться на площадь вблизи станции метро "28 мая", 60 человек были задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления полиции азербайджанской столицы.

Армия и оружие «Уралвагонзавод» оснастил танки российскими тепловизорами Танки Т-72 оснащались тепловизорами французского производства, однако в 2019 году производитель принял решение отказаться от иностранных комплектующих.

Единоборства Макгрегор на русском языке обратился к Нурмагомедову после оскорблений Ранее отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о желании провести бой с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором в Москве, писал News.ru.

Авто В России подешевели представительские автомобили Представительские автомобили в России стали доступнее Средняя стоимость представительского автомобиля с пробегом в России составляет 722 тысячи рублей, что на 16% меньше, чем годом ранее.

Экономика Финансирование мусорной реформы из бюджета сократится В первую очередь правительство намерено сэкономить на реформе обращения с отходами, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, а именно на инвестициях в строительство перерабатывающих мощностей.