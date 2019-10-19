Футбол
Говорит МоскваФутболист казанского «Рубина» попал в реанимацию после матча в Москве
Во время встречи со «Спартаком» защитник упал на колено соперника, получил удар в грудь, закричал от боли и долго лежал на газоне. Затем он покинул поле, держась за левый бок. Фомину стало плохо в автобусе по пути в аэропорт Домодедово.
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Дублёр «Рубина» попал в реанимацию. Он потерял два литра крови, состояние тяжелое
Спорт БИЗНЕС Online09:43
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 22:11, Ашберн
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Четырёх пострадавших при прорыве дамбы доставили в Красноярск
Четверо пострадавших при прорыве дамбы в Курагинском районе доставлены в Красноярскую краевую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
News.ru 21:44
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
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РБК вчера в 15:32
Армия и оружие
В Анкаре заявили о планах разместить беженцев на сирийской границе
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган хочет, чтобы правительственные войска Сирии отошли от сирийско-турецкой границы, чтобы Анкара могла разместить на этой территории беженцев, которые сейчас находятся в Турции.
РБК 20:52
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Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
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Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию
После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата.
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Paramount Pictures доработает фильм «321-я Сибирская»
Ариг Ус 17 октября в 23:56
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
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Сотрудник полиции получил ножевое ранение на станции московского метро "Савеловская".
ТАСС 04:14
Кино
В России стартовал показ «Малефисенты 2»
В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv вчера в 08:00
Космос
Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы
Рамблер 17 октября в 20:02
Политика
Дмитрий Медведев прибыл в Сербию с официальным визитом
Дмитрий Медведев приехал в Сербию на торжества в честь 75-летия освобождения Белграда от фашистов.
Вести.Ru 20:24
Спорт
IBU: союз биатлонистов России не выполнил условия для восстановления
Союз биатлонистов России (СБР) не выполнил всех условий для восстановления своего статуса, 19 октября заявили в Международном союзе биатлонистов (IBU) в ходе конгресса организации в Мюнхене.
Красная весна 10:52
Происшествия
Полицейский погиб во время драки с коллегой в Нальчике
В Нальчике полицейский скончался после того, как подрался с коллегой во время обучения в институте повышения квалификации МВД.
Газета.Ru 08:53
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Прокат «Малефисенты 2» начался с катастрофы
Фильм "Малефисента 2: Владычица тьмы" стартует в американском прокате значительно хуже, чем ожидалось.
Kinonews.ru 14:18
Общество
Роскосмос адаптирует космический корабль «Орел» под ракету «Союз-5»
Роскосмос продолжит адаптировать разрабатываемый пилотируемый корабль «Орел» к пуску на ракете-носителе «Союз-5», несмотря на перспективу его пересадки на ракету «Ангара-А5П».
ФАН 21:17
Политика
Джонсон попросил Туска об отсрочке Brexit
Как ранее сообщало ИА REGNUM, британские парламентарии обязали Джонсона запросить отсрочку Brexit у ЕС.
REGNUM 20:57
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Футбол
«Барселона» разгромила «Эйбар» в матче чемпионата Испании
РИА Новости 08:56
Энергетика
«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» исковые требования на $11 млрд
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что 1 ноября "Нафтогаз Украины" направит Газпрому иски на сумму $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
Pravda.Ru вчера в 10:05
Общество
Двойника Зеленского нашли в Москве
В Москве нашли мужчину, который имеет внешнее сходство с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Общество
Власти заявили о задержании 60 человек во время митинга в Баку
Более 200 участников несанкционированного митинга оппозиции в центре Баку пыталась прорваться на площадь вблизи станции метро "28 мая", 60 человек были задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления полиции азербайджанской столицы.
РИА Новости 10:18
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» оснастил танки российскими тепловизорами
Танки Т-72 оснащались тепловизорами французского производства, однако в 2019 году производитель принял решение отказаться от иностранных комплектующих.
Экономика сегодня 13:49
Единоборства
Макгрегор на русском языке обратился к Нурмагомедову после оскорблений
Ранее отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о желании провести бой с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором в Москве, писал News.ru.
News.ru 16:13
Футбол
«Не понимаю, за что назначили Тедеско. Лучше бы Тихонова». Большое интервью с Егором Титовым
Matchtv.ru поговорил с экс-капитаном и экс-тренером «Спартака» почти обо всем.
Матч ТВ вчера в 08:37
Хоккей
«Салават Юлаев» в первом «Зелёном дерби» сезона обыграл «Ак Барс»
Телеканал UTV 09:52
Авто
В России подешевели представительские автомобили
Представительские автомобили в России стали доступнее Средняя стоимость представительского автомобиля с пробегом в России составляет 722 тысячи рублей, что на 16% меньше, чем годом ранее.
32CARS.ru 17 октября в 02:35
Экономика
Финансирование мусорной реформы из бюджета сократится
В первую очередь правительство намерено сэкономить на реформе обращения с отходами, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, а именно на инвестициях в строительство перерабатывающих мощностей.
Ведомости 17 октября в 17:22
Общество
Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк
Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
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