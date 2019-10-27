Футбол
MetaratingsФутболист лишился зубов после столкновения с соперником
Игрок «АЗ Алкмаар» Пантелис Хатцидиакос получил необычную травму во время матча 11-го тура чемпионата Нидерландов против ПСВ. Нападающий соперника Константинос Митроглу случайно угодил Хатцидиакосу локтем по лицу, в результате чего футболист лишился передних зубов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:54, Ашберн
Фигурное катание
Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп
Чемпионат вчера в 15:24
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Донбасса
"По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседой с полицией, ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с собственным легальным оружием, вывезли его с территории", - приводят слова Трояна на странице министерства внутренних дел Украины в Facebook.
Газета.Ru 03:02
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Кино
Стала известна дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»
Мойка78 26 октября в 23:24
Футбол
Лионель Месси назвал Роналдо лучшим нападающим в мире
Роналдо завершил карьеру футболиста в 2011 году. Он выступал за мадридский «Реал», «Барселону», «Интер» и «Милан».
Говорит Москва вчера в 06:15
Футбол
Назаров сочинил песню в честь победы «Спартака» над «Локомотивом»
Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров записал очередную песню в честь победы команды над «Локомотивом» (3:0) в матче 14-го тура чемпионата России: — Лишь только вечер затеплится синий, Лишь только Понсе забьет первый мяч.
Спорт-Экспресс вчера в 17:25
Армия и оружие
Трамп подтвердил гибель лидера ИГ аль-Багдади
Москва 24 вчера в 09:55
Политика
США собрались выйти из Договора по открытому небу
Американский президент Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится о намерении администрации США выйти из Договора по открытому небу, пишет The Wall Street Journal.
Взгляд.ру вчера в 11:07
Шоу-бизнес
Стас Пьеха рассказал СМИ о перенесенном инфаркте
VSE42.RU вчера в 23:32
Происшествия
Свердловский город Североуральск остался без газа
В Свердловской области город Североуральск и пригороды остались без газа.
REGNUM вчера в 11:47
Культура
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Кинорежиссер Дэвид Линч получил в воскресенье почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award).
ТАСС вчера в 23:47
Политика
На выборах президента Аргентины побеждает оппозиционер Фернандес
Оппозиционер Фернандес по итогам обработки более 90% голосов увеличивает отрыв и выигрывает выборы президента Аргентины, набирая 47,8%, достаточных для победы в первом туре, сообщает избирательная комиссия.
РИА Новости вчера в 21:30
Происшествия
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Сотрудники полиции нашли пропавшую 26 октября в Томской области семью, сообщает официальный сайт регионального УМВД.
РБК 02:33
Киберспорт
Blizzard готовится выпустить Overwatch 2
News.ru 03:12
Транспорт
СМИ назвали тарифы на проезд по новой трассе М11 Москва — Петербург
"Автодор" работает над сеткой тарифов на проезд на легковом автомобиле по новой трассе М11 Москва — Санкт-Петербург.
РИА Новости вчера в 22:43
Происшествия
У заброшенного дома в Саратове найден труп молодого мужчины
Рядом с заброшенными домами в Ленинском районе Саратова найден труп. Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело нашли местные жители.
КП - Саратов 03:43
Общество
Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять
Гендиректор сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон считает, что движение, которое осуждает потребление, представляет собой серьезную социальную угрозу.
РБК вчера в 12:21
Происшествия
В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
РБК 02:45
Кино
Завершились съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Известия 26 октября в 10:48
Гаджеты
Honor готовит новый бюджетный планшет Honor Tab 6
Китайский бренд Honor готовит новый бюджетный планшет Honor Tab 6. Об этом пишет ресурс iXBT.Новинка получит процессор Kirin 810, восьмидюймовый экран разрешением Full HD, 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти.Honor Tab 6 будет доступен по цене примерно 165 долларов.
UfaTime.ru 01:19
Политика
Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство региона
Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что на должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова.
Коммерсантъ 03:37
Шоу-бизнес
Михаилу Боярскому стало плохо на съёмках фильма «Гардемарины-4»
Как рассказал 78.ru Михаил Боярский, никакого видео он не видел и чувствует себя хорошо.
78.ru 03:21
Гаджеты
Xiaomi начала продавать Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп
Предполагалось, что 108 Мп смартфон от Xiaomi будет официально представлен в Китае 24 октября, но было было принято решение анонсировать устройство на следующей неделе.
Ferra 26 октября в 03:23
Общество
Деятели культуры и общественники выступили в поддержку историка Юрия Дмитриева
Деятели культуры, ученые, журналисты и правозащитники подписали письмо в поддержку историка, главы карельского отделения Мемориала Юрия Дмитриева, который находится под арестом по обвинению в растлении несовершеннолетней.
Znak.com 02:04
Политика
Президент Ирака усомнился в надежности США как союзника
Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.
Известия вчера в 22:12
Общество
Правительство позволит строить жилье ближе к аэропортам
Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья.
Ведомости вчера в 16:57
Общество
Каждая третья российская семья с детьми не пользуется льготами
В России 35% многодетных семей не пользуются социальными льготами, предусмотренными для них законом.
Газета.Ru 03:09