Футбол

MetaratingsMetaratingsФутболист лишился зубов после столкновения с соперником

Игрок «АЗ Алкмаар» Пантелис Хатцидиакос получил необычную травму во время матча 11-го тура чемпионата Нидерландов против ПСВ. Нападающий соперника Константинос Митроглу случайно угодил Хатцидиакосу локтем по лицу, в результате чего футболист лишился передних зубов.
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