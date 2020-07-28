Тест на коронавирус игрока испанского футбольного клуба "Реал" Мариано Диаса дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба мадридской команды. Отмечается, что болезнь у 26-летнего нападающего протекает без симптомов, и в данный момент он находится дома, соблюдая протокол самоизоляции.

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,3K

Футбол Фанаты киевского «Динамо» встретили Луческу матерными кричалками Указано, что фанаты скандируют матерную кричалку, которая означает «уходи отсюда», а также жгут файеры.

Политика В Киеве переименовали улицу Российскую Киевский горсовет проголосовал за переименование улицы Российской в Дарницком районе города на улицу Юрия Литвинского, сообщила пресс-служба столичной мэрии. 4

Политика Выпускники лицея сына Лукашенко подписали обращение за честные выборы Выпускники лицея Белорусского государственного университета (БГУ) написали открытое обращение с требованием повести честные выборы в стране.

Политика Экс-депутат Рады назвал единственный способ достичь мира в Донбассе Бывший депутат украинской Рады Спиридон Килинкаров заявил, что у Киева есть только один способ добиться мира в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Общество Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, но получил отказ, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов. 224

Происшествия СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге По факту столкновения двух электровозов возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — заявили в СК. 393

Происшествия Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края. 227

Энергетика Китай сократил объемы закупки газа из России Всего с начала 2020 года Россия поставила в Китай 1,27 млрд кубов газа, мощности газопровода "Сила Сибири" используются всего на 60%. 237

Армия и оружие США и Австралия обсудили вопросы создания гиперзвукового оружия Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что обсудил с представителями Австралии возможность создания в этой стране гиперзвукового вооружения.

Политика Cоперница Лукашенко назвала Крым «фактически российским» Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью "Еврорадио" заявила, что Крым фактически является территорий Российской Федерации. 9

Общество Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во время рабочей поездки в Ноттингем во вторник, 28 июля, о появляющихся признаках второй волны коронавируса в странах Европы. 13