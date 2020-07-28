Коронавирус
ТАСС СпортФутболист мадридского «Реала» Мариано Диас заразился коронавирусом
Тест на коронавирус игрока испанского футбольного клуба "Реал" Мариано Диаса дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба мадридской команды. Отмечается, что болезнь у 26-летнего нападающего протекает без симптомов, и в данный момент он находится дома, соблюдая протокол самоизоляции.
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Наука
Предок коронавируса появился на Земле 70 лет назад
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Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
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По факту столкновения двух электровозов возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — заявили в СК.
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ЦСКА вышел из переговоров с «Ривер Плейтом» о переходе Карраскаля
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.
RT на русском 12:46
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Известия вчера в 08:46
Кино
Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в мировой прокат 26 августа
Стало известно, когда выйдет фильма "Довод" Кристофера Нолана. Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру на 26 августа.
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РБК вчера в 07:47
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Китай сократил объемы закупки газа из России
Всего с начала 2020 года Россия поставила в Китай 1,27 млрд кубов газа, мощности газопровода "Сила Сибири" используются всего на 60%.
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Центр «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавируса
24 июля сообщалось, что «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса на добровольцах.
Lenta.ru 04:57
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Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
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Россия прорабатывает поставку Турции второй партии С-400
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Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что бой между российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американским обладателем временного пояса Джастином Гэтжи пройдет 24 октября.
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