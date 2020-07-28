Коронавирус

ТАСС СпортТАСС СпортФутболист мадридского «Реала» Мариано Диас заразился коронавирусом

Тест на коронавирус игрока испанского футбольного клуба "Реал" Мариано Диаса дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба мадридской команды. Отмечается, что болезнь у 26-летнего нападающего протекает без симптомов, и в данный момент он находится дома, соблюдая протокол самоизоляции.
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