Коронавирус
ТАСС СпортФутболист мадридского «Реала» Мариано Диас заразился коронавирусом
Тест на коронавирус игрока испанского футбольного клуба "Реал" Мариано Диаса дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба мадридской команды. Отмечается, что болезнь у 26-летнего нападающего протекает без симптомов, и в данный момент он находится дома, соблюдая протокол самоизоляции.
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Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля
Доллар США и евро заметно ускорили рост на Московской бирже днем во вторник, при этом курс евро превысил 85 руб./EUR1 впервые со 2 апреля, доллар торгуется выше 72 руб./$1.
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Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
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Ролик, в котором анонсируется новая подборка бесплатных игр для подписчиков PS Plus, уже собрал 15 тысяч дизлайков на канале в YouTube.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что перенес коронавирус COVID-19 «на ногах», без проявления симптомов заболевания.
Коммерсантъ 10:49
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Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи
Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.
РИА Новости 08:28
Футбол
Клопп получил приз имени Фергюсона как лучший тренер сезона АПЛ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим в АПЛ по итогам сезона-2019/20.
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Футбол
Матвеев утвержден главным тренером ФК «Урал»
Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" назначил Юрия Матвеева в качестве главного тренера команды.
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Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура»
Главный тренер хоккейного клуба «Амур» Александр Гулявцев оставил команду.
CT news 06:48
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В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
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Пожилые россияне ждали этой прибавки целый год, ведь каждый год именно в августе пенсии работающих пенсионеров повышаются за счет накопленных пенсионных коэффициентов.
Live24 вчера в 09:01
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Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году
Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
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В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
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Шнуров снимет фильм об акциях в поддержку Фургала
Лидер рок-группы "Ленинград", сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров снимает в Хабаровске документальный фильм о массовых протестах населения.
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Кино
Звезда «Великолепного века» вернулся на экран после провала
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Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
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Общество
Краснодарский краевой суд уволил «золотую судью» Хахалеву
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Общество
Вьетнам изолировал 80 тысяч туристов из-за нового вида коронавируса
Власти страны сообщили, что вспышка COVID-19 в ряде провинций вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся там.
Вести.Ru 08:07