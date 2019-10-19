Футбол
РБКФутболист молодежной сборной России попал в реанимацию после матча
Защитник казанского «Рубина» и молодежной сборной России Вячеслав Фомин получил тяжелую травму в матче молодежного первенства России против столичного «Спартака». Об этом сообщает издание «Бизнес Online» и Twitter-аккаунт «Молодежная сборная».
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Дублер «Рубина» попал в реанимацию. Он потерял два литра крови, состояние тяжелое
Спорт БИЗНЕС Online09:43
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
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