Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваФутболист московского «Динамо» заразился коронавирусом

Уточняется, что по итогам обследования у пяти человек подозревают COVID-19.
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Александр Ярдошвили
У всех в нашей команде, чьи тесты на СOVID-19 имели те или иные отклонения от нормы, не было и нет никаких симптомов. Что касается остальной команды, то режим тестирования минимизировал потенциальный риск передачи вирусной инфекции от одного человека другому.
— Александр Ярдошвили, врачКоммерсантъ 11:26
с чего всё началось
Московский футбольный клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» сообщил
 на официальном сайте об обнаружении коронавирусной инфекции у 21-летнего защитника Романа Евгеньева.
РБК08:48

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Коронавирус обнаружили у футболистов московского «Динамо»

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Sport24.ru08:36

«Динамо» сообщило о пяти «отклонениях» по итогам тестов на COVID-19. В активной фазе вирус выявлен у 21-летнего защитника

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Sports.ru08:43

Врач «Динамо» прокомментировал выявление случаев коронавируса в клубе

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