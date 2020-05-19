Коронавирус

RT на русскомRT на русскомУ футболиста «Динамо» Евгеньева выявлен коронавирус

У защитника московского футбольного клуба «Динамо» Романа Евгеньева тест на коронавирус дал положительный результат.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось
Московский футбольный клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» сообщил
 на официальном сайте об обнаружении коронавирусной инфекции у 21-летнего защитника Романа Евгеньева.
РБК08:48

Подробнее о событии

5 тестов на коронавирус в «Динамо» показали отклонения от нормы. У двух человек есть антитела, активная фаза – у Евгеньева

Sports.ru08:41

«Динамо»: тренер вратарей Изотов и футболист З. Плиев находятся на самоизоляции

Чемпионат08:56

«Динамо» сообщило о пяти «отклонениях» по итогам тестов на COVID-19. В активной фазе вирус выявлен у 21-летнего защитника

Матч ТВ08:48

Коронавирус обнаружили у футболистов московского «Динамо»

Москва 2409:48

«Динамо» — о коронавирусе в команде: «Отклонения от нормы обнаружены у пяти человек»

Sport24.ru08:33

«Динамо» подтвердило, что Евгеньев заразился коронавирусом

Soccer.ru08:24

Московское «Динамо» сообщает о пяти выявленных случаях заражения коронавирусом среди футболистов и персонала клуба - заявление

Интерфакс - Россия08:13
Показать все источники
Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 13:07, Ашберн
Игры

CD Projekt обошла Ubisoft и стала самой «дорогой» игровой компанией в Европе

CD Projekt стала самой «дорогой» игровой компанией в Европе, и пока что её акции не выказывают склонности к падению.
Игромания.ру 12:19
Игры

Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?

REGNUM 08:15
15
Экономика

Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет

Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 12:52
77
Религия

Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

Краснодарские известия 02:00
525
Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой

Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform 03:09
45
Здоровье

Медики назвали самый полезный для сердца продукт

Доктор медицинских наук Гарвардской школы общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре рассказала, какой продукт окажет благотворное влияние на сердце.
News.ru вчера в 03:53
61
Общество

На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета 10:50
779
Фигурное катание

Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском вчера в 11:45
6
Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
1,7K
Спорт

Гаджиев рассказал, как Дагестан проигнорировал коронавирус

Бывший тренер "Анжи" Гаджи Гаджиев разъяснил ситуацию с коронавирусом в Дагестане.
Pravda.Ru 10:17
Экономика

Россия сокращает вложения в госдолг США

Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:56
Происшествия

В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв

В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК 12:23
29
Технологии

В России началась разработка новой спутниковой системы связи

РИА Новости 07:08
26
Общество

Лежачую москвичку вновь оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая уже год лежит неподвижно дома, вновь сообщила о том, что получила постановление о штрафе за нарушение режима самоизоляции.
Вести.Ru 05:29
1,4K
Общество

Совфед предложил повысить возраст продажи алкоголя

Совет Федерации планирует рекомендовать правительству повышение возраста продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, сообщают РИА Новости.
Мой Брянск 06:26
273
Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39
96
Общество

Биолог спрогнозировала сроки завершения эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавирусной инфекции нового типа в России закончится тогда, когда не будет ни одного активного случая заражения, считает главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева.
ФАН 03:45
183
Политика

На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена

На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru 12:41
84
Политика

Путин назвал документ правительства причиной сбоев с выплатами врачам

Более тщательный подход к формулировке норм постановления правительства о выплатах работающим с больными коронавирусной инфекции COVID-19 медикам помог бы избежать возникших в последние недели проблем.
РБК 11:07
1K
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
91
Здоровье

В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию.
Башинформ 00:30
311
Общество

Собянин назвал число тяжелобольных с коронавирусом в Москве

В московских больницах лежат 18 тыс. тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией.
РБК 11:31
3
Политика

Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
301
Шоу-бизнес

Боня ответила на критику Бородиной

Ведущая пристыдила блогеров, которые дезориентируют публику 37-летняя Ксения Бородина возмутилась, что некоторые блогеры, не имеющие медобразования, раздают своей аудитории советы о том, как лечить те или иные болезни.
WomanHit.ru 06:15
8
Авто

Какие автомобили покупают во время кризиса россияне

В мае тоже ожидаются низкие продажи новых авто, но специалисты уверены, что больше всего в текущем месяце будет приобретать модели «АвтоВАЗа».
Tvoe-avto.com 05:31
38
Общество

На Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе

Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что эта вспышка осложнила ситуацию с коронавирусом в регионе.
Российская газета 09:45
80
Шоу-бизнес

Алена Шишкова показала нового возлюбленного

Российская модель и бывшая жена рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати, Алена Шишкова впервые показала нового возлюбленного, опубликовал совместный снимок в Instagram stories.
NewInform вчера в 13:05
7
Армия и оружие

Лавров прокомментировал план США перевезти ядерное оружие в Польшу

На прошлой неделе представитель дипмиссии США в Варшаве Джорджетт Мосбахер не исключила, что Вашингтон может перевезти свое ядерное вооружение из Германии в Польшу, если Берлин примет решение сократить арсенал на своей территории.
Суть событий 12:08
15
Хоккей

Якоб Берглунд стал игроком «Трактора»

«Трактор» подписал контракт с нападающим Якобом Берглундом, сообщает пресс-служба клуба из Челябинска.
Спорт-Экспресс 11:50
Общество

СМИ назвали число умерших в России от коронавируса медиков

В России от коронавируса умерли не менее 186 медработников.
РБК 11:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное