Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваФутболист московского «Динамо» заразился коронавирусом

Уточняется, что по итогам обследования у пяти человек подозревают COVID-19.
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Московский футбольный клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» сообщил
 на официальном сайте об обнаружении коронавирусной инфекции у 21-летнего защитника Романа Евгеньева.
РБК08:48

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Коронавирус обнаружили у футболистов московского «Динамо»

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