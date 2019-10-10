Футбол

Lenta.ruLenta.ruФутболист покинул сборную Англии по болезни и отправился в казино

Чехия — Англия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 11 октября
Эден Арена
5′
Харри Кейн
Якуб Брабец
9′
Якуб Янкто
9′
10′
Дэнни Роуз
Патрик Шик
Зденек Ондрашек
65′
68′
Рахим Стерлинг
72′
Мэйсон Маунт
Росс Баркли
73′
Джейдон Санчо
Маркус Рэшфорд
Якуб Янкто
Ян Копиц
82′
Зденек Ондрашек
85′
88′
Деклан Райс
Тэмми Абрахам
Лукаш Масопуст
Яромир Змргал
89′
90′+2′
Джордан Хендерсон
22-летний игрок был оставлен вне заявки на встречу из-за болезни. Решение было принято за несколько часов до стартового свистка, в итоге Мэддисон отправился в Лестер. По возвращении в город полузащитник отправился в казино.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Мэддисон, покинувший расположение сборной Англии из-за болезни, был замечен в казино

Sport24.ru03:24

Мэддисон не поможет сборной Англии в ближайших матчах отбора ЕВРО

РИА Новости10 октября в 06:22

Мэддисон не сможет дебютировать за сборную Англии из-за болезни

Soccer.ru10 октября в 06:38

Полузащитник «Лестера» Мэддисон не поможет сборной Англии в ближайших матчах из-за болезни

Матч ТВ10 октября в 06:25

Мэддисон покинул расположение сборной Англии из-за болезни, но был замечен в казино

Sportbox.RU03:05

Мэддисон пропустит матчи сборной Англии из-за болезни

Sports.ru10 октября в 06:16

Полузащитник «Лестера» покинул расположение сборной Англии

LiveSport.ru10 октября в 05:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 16:15, Вашингтон
Армия и оружие

Сирийская армия поможет курдам отразить наступление со стороны Турции

Сирийская армия разместится на всей границе с Турцией для помощи курдам в отражении атак, заявили в автономной администрации территорий на северо-востоке страны.
РИА Новости 15:12
Шоу-бизнес

Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак

Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Футбол

«Чер, это моя территория». Дзюба прогнал Черышева из микст-зоны

После матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Кипра и России в микст-зоне случился забавный эпизод с участием Артёма Дзюбы и Дениса Черышева, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Чемпионат 15:57
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском 02:05
Футбол

Дмитрий Медведев поздравил сборную России с выходом на Евро-2020

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил национальную сборную с выходом в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года.
РБК 14:58
Футбол

Самедов: Дзюба должен пользоваться матчем с Сан-Марино

Раз есть матч с Сан-Марино, то надо пользоваться моментом и шансом, надо делать отрыв.
Чемпионат 15:11
Шоу-бизнес

Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри посетила океанариум

Вчера у Примадонны вместе с Лизой и Гарри был насыщенный день. Сначала звездное семейство посетило Московский планетарий.
Дни24 12:47
Политика

Преемница Меркель выступила с заявлением о России и Крыме

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
Общество

В Екатеринбурге готовятся огласить итоги опроса по храму

Газета.Ru 15:26
Происшествия

В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Технологии

Telegram может отложить запуск собственной криптовалюты

Как сообщает ToDay News Ufa источник The Bell, запуск собственной криптовалюты Telegram может быть временно перенесен.
ToDay News Ufa 09:54
Музыка

Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»

В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru 04:59
Музыка

Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз

Популярный российский певец Дмитрий Билан дал интервью ток-шоу «Алена, блин», в котором рассказал, что хотел бы представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение» в третий раз.
Невские Новости 12:38
Армия и оружие

Дональд Трамп заявил о подготовке «мощных санкций» против Турции

«Вместе с Линдси Грэмом и многими членами конгресса, включая демократов, работаем над введением мощных санкций против Турции»,цитирует американского президента РБК.
Военное дело 11:37
Армия и оружие

Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России

RT на русском 10:21
Финансы

Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России

На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки.
РБК 10 октября в 07:20
Наука

Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Армия и оружие

В Совбезе России рассказали о находящихся в Идлибе террористах

Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете» заявил, что на территории сирийской провинции Идлиб может находиться до 36 тыс. боевиков, связанных с запрещённой террористической организацией «Аль-Каида»*.
RT на русском 11:39
Наука

Углекислый газ снижает производительность труда

К потере производительности труда, по мнению специалистов, приведут экстремально высокие температуры, вызванные выбросами углекислого газа.
Goroday.ru 16:03
Политика

Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки

Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Футбол

Сборная России оставила киприотам матрёшек

В воскресенье вечером сборная России обеспечила себе путёвку на чемпионат Европы 2020 года, разгромив на выезде сборную Кипра с результатом 5:0. Российская команда оставила киприотам в подарок матрёшек.
Евро-футбол.ру 15:53
Единоборства

Усик удачно дебютировал в супертяжелом весе

В ночь с 12 на 13 октября в американском Чикаго состоялся вечер бокса, главными событиями которого стали поединки с участием украинца Александра Усика, дебютирующего в супертяжелом весе, и россиянина Дмитрия Бивола, в шестой раз защищающим титул чемпиона мира среди полутяжей по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Газета.Ru 03:18
Общество

В США найдена рыба, способная жить даже без воды

В США обнаружены рыбы-змееголовы, которые способны жить не в воде, а дышать обычным воздухом. Об этом сообщили в "РИА Новостях".
Piter.tv 06:02
Политика

Три тысячи элистинцев вышли на митинг против Трапезникова

Кавказский узел 12:52
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Происшествия

Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки

REGNUM вчера в 10:57
Армия и оружие

Минобороны РФ: боевики ИГ могут выйти на свободу из-за действий Турции

Находящиеся в заключении на севере Сирии боевики запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство» могут оказаться на свободе из-за военной операции Турции против курдов.
News.ru 15:46
Общество

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Газета.Ru 10:46
Кино

Netflix выпустил продолжение сериала «Во все тяжкие» в виде фильма

Известия вчера в 00:06
Авто

Volkswagen Group рассматривает продажу Lamborghini

Появилась информация о том, что Volkswagen Group намерена продать либо же выставить в список акций бренд Lamborghini, однако на данный момент точного решения по данному вопросу еще не принято.
Тарантас Ньюс вчера в 08:41
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное