Футбол
Lenta.ruФутболист сбил с ног тренера команды соперника
Автор поста в Twitter-аккаунте Goal предположил, что Абрахам намеренно врезался в тренера соперника. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Фрайбурга». Всего рефери удалил троих футболистов: двух игроков «Айнтрахта» и одного игрока «Фрайбурга».
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Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Rusarminfo.ru вчера в 07:11
Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК 18:47
Общество
Новые должности планируют ввести в правительстве Забайкалья
В правительстве Забайкальского края собираются ввести новые должности. Губернатору региона планируют назначить заместителей.
EastRussia 08 ноября в 05:39
Общество
Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году
Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году.
Известия 17:52
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Газета.Ru 20:00
Политика
Прокуратура Польши отозвала ходатайство об аресте националиста Мазура
«Прокуратура отозвала ходатайство об аресте Игоря М. В этой связи заседание не состоится», — заявила она.
Известия 10:02
Происшествия
Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку
Камера наружнего наблюдения сняла на видео человека, выбрасывающего под покровом ночи в реку Мойку тяжелый пакет.
РЕН ТВ 13:53
Политика
Суд ООН отклонил возражения России по юрисдикции в споре с Украиной
Международный суд ООН в Гааге отклонил возражения России, направленные в ходе разбирательства с Украиной, по вопросу юрисдикции в отношении Конвенции о противодействию финансированию терроризма, передаёт ТАСС.
Парламентская газета 08 ноября в 10:16
Единоборства
Боец UFC Нганну вызвал на поединок Волкова
Французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну вызвал на бой россиянина Александра Волкова после его победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
RT на русском 04:09
Гаджеты
WhatsApp начал быстро разряжать смартфоны Xiaomi и OnePlus
Пользователи смартфонов Xiaomi и OnePlus после обновления WhatsApp столкнулись с тем, что смартфоны стали очень быстро терять заряд.
Astera 14:14
Политика
Объявлено о новых выборах в Боливии
Второй вице-спикер Сената Боливии Жанин Аньес, которая приняла на себя управление государством после череды отставок высшего руководства страны, объявила о намерении провести новые президентские выборы.
Взгляд.ру 19:32
Происшествия
Ночные автогонки в российском городе закончились гибелью участников
Lenta.ru вчера в 21:40
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Экономика
Титов предупредил Медведева о риске роста налогового бремени для импортеров кормов в РФ
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой разобраться с правовой коллизией, из-за которой импортеры кормов для животных в РФ рискуют столкнуться с массовым доначислением НДС на миллиарды рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ 19:15
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza стал бестселлером
Компания Suzuki подвела итоги продаж за октябрь текущего года. Абсолютным бестселлером марки вновь стал компактный Vitara Brezza.
Новые автомобили вчера в 22:17
Шоу-бизнес
Настя Задорожная впервые выходит замуж
Российская певица и актриса Настя Задорожная (34) обрадовала поклонников приятной новостью.
Lisa.ru вчера в 12:00
Космос
НАСА завершает строительство ракеты для полета на Луну
Соединенные штаты приближаются к завершающей стадии космической программы, результатом которой обещается полет на Луну.
Аргументы недели 04:37
Армия и оружие
Танковый «концерт» Зеленского
Особенно травмировало его известие о том факте, что с 2009 года предприятие выпустило только один танк для вооруженных сил страны.
Военно-промышленный курьер 08 ноября в 14:21
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском 18:56
Наука
Сильное электрическое поле вынудило молекулу аммиака перестать выворачиваться
Ученые из MIT и Сеульского университета исследовали поведение молекулы аммиака в матрице аргона в сильных электрических полях напряженностью до 200 миллионов вольт на метр.
N+1 08 ноября в 01:18
Спорт
Шорт-трек. Семен Елистратов победил на этапе Кубка мира
В канадском Монреале проходит второй этап Кубка мира по шорт-треку. Российский спортсмен Семен Елистратов победил на дистанции 1 000 метров.
Вести.Ru 18:44
Общество
В Приморье начался выпуск последних белух из «китовой тюрьмы»
Ранее сообщалось, что две группы белух из "китовой тюрьмы" с судов "Профессор Кагановский" и "Зодиак" выпустят одновременно в бухте Успения в Приморье.
РИА Новости вчера в 18:48
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
UfacityNews.ru 08 ноября в 04:37
Спорт
Московскому «Спартаку» отказали в визах для поезки в США
Московский "Спартак" отказался комментировать информацию о невыдаче виз на товарищеский турнир в США.
Вести.Ru 17:43
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Американская компания Air запустила продажи водки, производящейся с помощью электричества из воды и воздуха.
Известия 12:10
Авто
Kia опубликовала дизайнерские зарисовки новой Optima
Подробностей новые зарисовки не добавили: корейский производитель опубликовал ранние концептуальные эскизы «Оптимы», на которых будущий седан изображен без дверных ручек, с непропорциональным силуэтом, огромными дисками и нарочито спортивным кузовом.
Motor 14:22