Футбол
Lenta.ruФутболист сбил с ног тренера команды соперника
Автор поста в Twitter-аккаунте Goal предположил, что Абрахам намеренно врезался в тренера соперника. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Фрайбурга». Всего рефери удалил троих футболистов: двух игроков «Айнтрахта» и одного игрока «Фрайбурга».
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Игрок «Айнтрахта» намерено сбил тренера соперника. Это привело к потасовке на поле
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