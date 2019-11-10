Автор поста в Twitter-аккаунте Goal предположил, что Абрахам намеренно врезался в тренера соперника. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Фрайбурга». Всего рефери удалил троих футболистов: двух игроков «Айнтрахта» и одного игрока «Фрайбурга».

Спорт день за днем

Общество Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".

Космос В SpaceX назвали дату запуска второй партии спутников Starlink Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink запланирован на 11 ноября.

Происшествия Врачи не делают прогнозов. В Киеве ветерана «АТО» до полусмерти избил его пасынок В Киеве в ночь на воскресенье было совершено жестокое нападение на ветерана так называемой АТО Игоря Панова (позывной «Хан») и его жену Оксану, в результате которого оба впали в кому.

Экономика Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов.

Политика Президент Боливии ушел в отставку Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.

Авто Автомобили дорожают в России при падении спроса Автопроизводители продолжают поднимать цены на свою продукцию несмотря на общее падение спроса на новые машины.

Шоу-бизнес Многомиллионный долг Жанны Фриске погасил известный артист Долг Жанны Фриске перед «Русфондом» в сумме 22 миллионов рублей погасил известный артист, рассказал отец певицы Владимир Фриске в эфире шоу «Звёзды сошлись».

Игры Sony запатентовала картридж для игровой приставки Компания Sony Interactive Entertainment (подразделение Sony, занимающееся видеоиграми и приставками) в августе 2019 года получила патент на картридж для игровой консоли.

Общество В Минфине предложили исключить из УК две статьи за валютные нарушения В Минфине подготовили проект поправок в Уголовный кодекс, отменяющий статьи 193 и 193.1, предусматривающие наказания за невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собеседников, участвующих в разработке предложения.

Авто Автоэксперт назвал три признака скорой поломки двигателя машины Автомобильный эксперт Алексей Хресин в ходе беседы с агентством iReactor назвал 3 признака, указывающие на ближайшую поломку двигателя.

Политика «Худший кошмар» для России и Китая назвали американские СМИ Как рассказывает в частной беседе один из влиятельных американских экспертов, в Вашингтоне есть силы, которые хотели бы большего союза с Россией в противовес Китаю, однако они "находятся в меньшинстве".

Общество Леонид Якубович пошутил о своем «тяжелом положении» Телеведущий Леонид Якубович в беседе с телеканалом RT с иронией высказался на просьбу прокомментировать сообщения СМИ об операции на сердце.

Общество «Почта России» сократит сроки доставки посылок «Почта России» с 15 ноября сократит нормативные сроки доставки посылок на 7800 направлениях.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Происшествия Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».

Технологии МТС создало устройство для слежки за сотрудниками На рынке систем безопасности появился новый комплекс от МТС, который позволяет эффективнее следить за деятельностью сотрудников.

Происшествия Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.

Происшествия Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.