Футболист сборной Франции Мбаппе заразился коронавирусом
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У нападающего французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и сборной Франции Килиана Мбаппе выявлен коронавирус. 21-летний форвард сдал тест утром, и он показал положительный результат.В источнике
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В сборной Франции подтвердили коронавирус у Мбаппе, он пропустит матч с Хорватией
Спорт-Экспрессвчера в 15:32