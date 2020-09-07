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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Футболист сборной Франции Мбаппе заразился коронавирусом

У нападающего французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и сборной Франции Килиана Мбаппе выявлен коронавирус. 21-летний форвард сдал тест утром, и он показал положительный результат.В источнике
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Чемпионат

Килиан Мбаппе заразился коронавирусом

Чемпионатвчера в 14:41
Матч ТВ

У Мбаппе выявлен коронавирус

Матч ТВвчера в 15:04
Metaratings

Килиан Мбаппе заболел коронавирусом

Metaratingsвчера в 14:52
Sport.ru

Telefoot Chaine: Мбаппе заразился коронавирусом

Sport.ruвчера в 14:44
Lenta.ru

Самый дорогой футболист мира заразился коронавирусом

Lenta.ruвчера в 15:15
Спорт-Экспресс

В сборной Франции подтвердили коронавирус у Мбаппе, он пропустит матч с Хорватией

Спорт-Экспрессвчера в 15:32
Евро-футбол.ру

Мбаппе сдал положительный тест на коронавирус

Евро-футбол.рувчера в 14:27

В ФРГ ответили на запрос России о совместном обследовании Навального

Немецкие доктора ответили на запрос российских врачей, которые просили создать совместную комиссию и дать России ознакомиться с результатами анализов находящегося в коме оппозиционера.
В ФРГ ответили на запрос России о совместном обследовании Навального
RuNews24.ruвчера в 07:45
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Трамп заявил, что Пентагон ведёт войны ради обогащения предприятий ВПК

Руководство Пентагона стремится к войнам, чтобы способствовать обогащению предприятий, производящих военную технику и боеприпасы, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.
Трамп заявил, что Пентагон ведёт войны ради обогащения предприятий ВПК
RT на русском21:23
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Известия: российский препарат в пять раз снизил смертность от COVID-19

Российский препарат сурфактант-БЛ, созданный для лечения тяжёлых поражений лёгких, помог снизить смертность среди тяжёлых больных коронавирусом с 80% до 14,3%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опыт медицинских работников Петербурга, Москвы, Тюмени и Сыктывкара.
RT на русском00:04
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В России выпустят облегченную версию вакцины от COVID-19

Выпущена в гражданский оборот Первая партия российской вакцины от COVID-19, разработанной центром Гамалеи, выпущена в гражданский оборот, в ближайшее время ожидаются поставки вакцины в регионы, сообщила во вторник пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости22:40
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
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Кучеров признан второй звездой матча «Тампы» с «Айлендерс»

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан второй звездой первого матча финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Айлендерс", сообщает пресс-служба команды в Twitter.
Газета.Ru23:35