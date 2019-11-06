Футбол

ТВ ЦентрТВ ЦентрФутболист убил курицу во время матча и получил красную карточку

Инцидент произошел во время полупрофессиональной футбольной лиги Хорватии - играли "Еленград" и "Ясеновац". Газдек одним ударом ноги убил курицу, а после выкинул ее за забор. Арбитр удалил футболиста с поля и показал ему красную карточку.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

В Хорватии футболист был удалён после того, как пнул курицу

RT на русском06:15

Хорватского футболиста удалили с поля после того, как он убил курицу

Спорт-Экспресс08:19

Хорватского футболиста удалили с поля за убийство курицы во время матча

РИА Новости07:43

Футболист убил курицу по ходу игры и получил за это красную карточку

Sport24.ru09:28

Хорватский футболист пнул курицу и получил красную карточку

Чемпионат05:52

Хорватского футболиста удалили с поля за убийство курицы: видео

ТК Звезда04:34

Хорватский футболист получил красную карточку за убийство курицы на матче

News.ru04:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 15:34, Ашберн
Футбол

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов UEFA

Футболисты российского «Локомотива» проиграли итальянскому «Ювентусу» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA.
Коммерсантъ 14:51
Происшествия

Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу

Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
Российская газета 15:27
Шоу-бизнес

51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов

Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru 04:16
Общество

Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей Сети, которые могли «оскорблять чью-то честь».
ФедералПресс 14:25
Армия и оружие

Первая посадка Су-27К на авианосец показана на видео

На видео показано событие, имевшее место еще 1 ноября 1989 года.
Актуальные Новости 11:48
Спорт

WADA получило ответы от России на все вопросы

Накануне, 5 ноября, немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что российская сторона предоставила WADA неполный отчет о случаях манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории, ответив только на 23 вопроса из 31.
Известия 11:13
Политика

Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове

Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.
Газета.Ru 11:59
Политика

Ляшко и представитель Зеленского при правительстве подрались в аэропорту

Дракой в аэропорту Борисполь закончилась встреча экс-депутата Рады, лидера Радикальной партии Олега Ляшко с нынешним главой комитета по вопросам энергетики и ЖКХ и представителя президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрея Геруса.
Вести.Ru 14:51
Экономика

ЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных

ЦБ РФ усилит надзор в банковской сфере для улучшения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
ТАСС 03:41
Политика

Первые открытые слушания по импичменту Трампа назначены на 13 ноября

Демократы в палате представителей США планируют провести первые открытые слушания в рамках расследования по импичменту американского президента Дональда Трампа 13 ноября.
Известия 13:26
Общество

Госдума одобрила предустановку российского ПО на смартфоны

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона, предусматривающего необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV российских программных приложений, следует из информации в базе данных нижней палаты парламента.
Коммерсантъ вчера в 07:23
Происшествия

Российский паром сел на мель около Стокгольма

РИА Новости 13:57
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли хочет уехать из США

Журналу «Harper's Bazaar» актриса рассказала, что хочет жить в другой стране. Однако сделать это сейчас невозможно.
Радио Комсомольская правда 08:20
Политика

Украинская националистка назвала главное условие победы над Россией

Украина одержит победу над Россией, если нынешний украинский президент Владимир Зеленский наладит сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко - это заявила националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой.
Газета.Ru 15:20
Политика

От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом

Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily 03:38
Политика

Эрдоган и Трамп подтвердили дату встречи в Вашингтоне

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп подтвердили в ходе телефонных переговоров, что встретятся в Вашингтоне 13 ноября, говорится в сообщении администрации турецкого лидера.
РИА Новости 15:22
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru 07:26
Футбол

Георгий Щенников: «Пока есть шансы, надо бороться до конца и брать очки во всех матчах»

Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ференцварошем» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Матч ТВ 12:09
Экономика

Акции сервиса такси Uber упали до исторического минимума

Проблема связана с сервисом доставки еды, поскольку заказы не всегда доставляют вовремя, - отмечает агентство.
Эхо Москвы 14:31
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян

Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Футбол

Мещеряков: у «Локомотива» было больше моментов, чем у «Ювентуса»

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом" (1:2).
Чемпионат 15:15
Политика

Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре

Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:13
Экономика

Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля

Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
Российская газета 10:06
Игры

Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК

ФАН вчера в 15:52
Армия и оружие

Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

REGNUM 12:19
Общество

У бывшей жены Путина нашли связь с микрокредитным бизнесом

Политсовет 07:49
Шоу-бизнес

Асмус пожаловалась на травлю после откровенных съемок

Актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в сети после съемок в откровенных сценах в фильме "Текст".
Газета.Ru 04 ноября в 10:09
Политика

Путин предложил замену «Википедии» в России

Президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по русскому языку предложил заменить «Википедию» новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.
Daily Storm вчера в 11:25
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые заговорила о домашнем насилии

Ольга Бузова впервые заговорила о домашнем насилии Телеведущая Ольга Бузова затронула тяжелую тему.
Экспресс газета 02:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное