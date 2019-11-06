Футбол
ТВ ЦентрФутболист убил курицу во время матча и получил красную карточку
Инцидент произошел во время полупрофессиональной футбольной лиги Хорватии - играли "Еленград" и "Ясеновац". Газдек одним ударом ноги убил курицу, а после выкинул ее за забор. Арбитр удалил футболиста с поля и показал ему красную карточку.
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Футбол
«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов UEFA
Футболисты российского «Локомотива» проиграли итальянскому «Ювентусу» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA.
Происшествия
Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу
Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Общество
Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей Сети, которые могли «оскорблять чью-то честь».
Армия и оружие
Первая посадка Су-27К на авианосец показана на видео
На видео показано событие, имевшее место еще 1 ноября 1989 года.
Спорт
WADA получило ответы от России на все вопросы
Накануне, 5 ноября, немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что российская сторона предоставила WADA неполный отчет о случаях манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории, ответив только на 23 вопроса из 31.
Политика
Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове
Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.
Политика
Ляшко и представитель Зеленского при правительстве подрались в аэропорту
Дракой в аэропорту Борисполь закончилась встреча экс-депутата Рады, лидера Радикальной партии Олега Ляшко с нынешним главой комитета по вопросам энергетики и ЖКХ и представителя президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрея Геруса.
Экономика
ЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных
ЦБ РФ усилит надзор в банковской сфере для улучшения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
Политика
Первые открытые слушания по импичменту Трампа назначены на 13 ноября
Демократы в палате представителей США планируют провести первые открытые слушания в рамках расследования по импичменту американского президента Дональда Трампа 13 ноября.
Общество
Госдума одобрила предустановку российского ПО на смартфоны
Государственная дума приняла в первом чтении проект закона, предусматривающего необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV российских программных приложений, следует из информации в базе данных нижней палаты парламента.
Происшествия
Российский паром сел на мель около Стокгольма
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли хочет уехать из США
Журналу «Harper's Bazaar» актриса рассказала, что хочет жить в другой стране. Однако сделать это сейчас невозможно.
Политика
Украинская националистка назвала главное условие победы над Россией
Украина одержит победу над Россией, если нынешний украинский президент Владимир Зеленский наладит сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко - это заявила националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой.
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Политика
Эрдоган и Трамп подтвердили дату встречи в Вашингтоне
Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп подтвердили в ходе телефонных переговоров, что встретятся в Вашингтоне 13 ноября, говорится в сообщении администрации турецкого лидера.
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Футбол
Георгий Щенников: «Пока есть шансы, надо бороться до конца и брать очки во всех матчах»
Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ференцварошем» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Экономика
Акции сервиса такси Uber упали до исторического минимума
Проблема связана с сервисом доставки еды, поскольку заказы не всегда доставляют вовремя, - отмечает агентство.
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
Футбол
Мещеряков: у «Локомотива» было больше моментов, чем у «Ювентуса»
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом" (1:2).
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Экономика
Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля
Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
Игры
Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК
Шоу-бизнес
Асмус пожаловалась на травлю после откровенных съемок
Актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в сети после съемок в откровенных сценах в фильме "Текст".
Политика
Путин предложил замену «Википедии» в России
Президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по русскому языку предложил заменить «Википедию» новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые заговорила о домашнем насилии
Ольга Бузова впервые заговорила о домашнем насилии Телеведущая Ольга Бузова затронула тяжелую тему.