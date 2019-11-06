Инцидент произошел во время полупрофессиональной футбольной лиги Хорватии - играли "Еленград" и "Ясеновац". Газдек одним ударом ноги убил курицу, а после выкинул ее за забор. Арбитр удалил футболиста с поля и показал ему красную карточку.

Футболист убил курицу во время матча и получил красную карточку

Происшествия Российский паром сел на мель около Стокгольма Паром российского оператора Moby SPL "Принцесса Анастасия" сел на мель у берегов Стокгольма.

Политика В Кремле рассказали о позиции Путина по транзиту газа через Украину Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил, что мнение Владимира Путина в вопросе переговоров с правительством Украины о транзите газа изменениям не подверглось.

Политика Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.

Футбол Почти на равных: «Локомотив» уступил «Ювентусу» в концовке матча ЛЧ Встреча группового этапа, состоявшая в среду, завершилась со счетом 1:2. Гол в составе "Локомотива" забил Алексей Миранчук (12-я минута), у итальянского клуба отличились Арон Рэмзи (4) и Дуглас Коста (90+3).

Футбол Динамо (Загреб) — Шахтер 3:3 Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Происшествия Sky: в Англии 57 человек пострадали из-за утечки химического вещества По меньшей мере 57 человек пострадали в британском графстве Кент из-за утечки химического вещества.

Здоровье Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.

Политика МИД РФ предложил США подключить к переговорам по СНВ Европу Комментируя планы США подключить к переговорам о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений Китай, глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков предложил Вашингтону пойти еще дальше и также пригласить к диалогу Францию и Великобританию.

Происшествия В Туле возле школы задержали мужчину с пневматической винтовкой В Туле сотрудники Росгвардии задержали около образовательного учреждения мужчину с пневматическим оружием.

Общество В России возвращают вытрезвители Государственная Дума Российской Федерации приняла на предварительных слушаниях законопроект, который предусматривает возвращение в Россию вытрезвителей.

Наука Найдена связь между курением и шизофренией Британские ученые проанализировали более полумиллиона ДНК людей и пришли к выводу, что курение может провоцировать развитие шизофрении и депрессии.

Общество Глава Минздрава Подмосковья ушла в отставку Глава Минздрава Подмосковья Татьяна Мухтасарова покинула свой пост, который возглавляла с июня 2019 года.

Автоспорт В «Формуле-1» прокомментировали второй подряд штраф Квята Директор ФИА Майкл Маси прокомментировал решение судей Гран-при США оштрафовать пилота «Торо Россо» Даниила Квята.

Политика Первый комитет ГА ООН одобрил три российских проекта резолюций Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил три российских проекта резолюций о неразмещении вооружения в космосе и мерах доверия.

Футбол Алексей Миранчук: «К сожалению, хорошая игра не приносит очков» Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук после поражения от «Ювентуса» (1:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов подвел итоги встречи.

Шоу-бизнес Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.

Политика Россия отказалась взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу нефтяных полей в Сирии, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин, которого цитирует ТАСС.

Футбол «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Аталантой» в матче ЛЧ Английский «Манчестер Сити» и итальянская «Аталанта» сыграли вничью в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Общество Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».