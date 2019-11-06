Инцидент произошел во время полупрофессиональной футбольной лиги Хорватии - играли "Еленград" и "Ясеновац". Газдек одним ударом ноги убил курицу, а после выкинул ее за забор. Арбитр удалил футболиста с поля и показал ему красную карточку.

Футболист убил курицу во время матча и получил красную карточку

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