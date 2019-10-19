Футбол
РБКФутболист юношеской сборной России попал в реанимацию после матча
Защитник казанского «Рубина» и юношеской сборной России Вячеслав Фомин получил тяжелую травму в матче молодежного первенства России против столичного «Спартака». Об этом сообщает издание «Бизнес Online» и Twitter-аккаунт «Молодежная сборная».
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Дублёр «Рубина» попал в реанимацию. Он потерял два литра крови, состояние тяжелое
Спорт БИЗНЕС Online09:43
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
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Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и экс-обладатель титула Конор Макгрегор вступили в перепалку посредством социальных сетей.
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Футбол
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Турция пригрозила курдам возобновить операцию в Сирии
Анкара готова продолжить операцию в Сирии «Источник мира», если курдские формирования «Силы народной самообороны» не выйдут из зоны безопасности, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
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Глава Минздрава Вероника Скворцова обсудила зарплаты врачей в регионах
По словам главы ведомства, ситуация в некоторых регионах вызывает обеспокоенность, а потому, Минздрав в рамках своих полномочий готов оказать всю необходимую помощь для того, чтобы регионы начали уже сейчас устранять дисбаланс в зарплатах медицинских работников.
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В Турции погибла девочка из России
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В Ярославской области при возгорании дома погибли шесть человек, в том числе пятеро детей.
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iReactor вчера в 06:16
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Комличенко снова забил, «Млада Болеслав» обыграла «Фастав»
Спорт-Экспресс 12:36
Армия и оружие
Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах «Панцирь»
Вице-премьер РФ Юрий Борисов, говоря о сообщениях про заинтересованность Сербии в покупке российских зенитного ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", заявил, что у РФ есть с сербами связи по этому виду вооружений.
РИА Новости 13:00
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NASA: астероид диаметром около километра приближается к Земле
Как сообщает Astronomy Now со ссылкой ссылкой на Центр исследования околоземных объектов NASA, астероид под названием 162082 (1998 HL1) ближе всего подойдет к Земле 25 октября в 20:21 по московскому времени.
URA.Ru 00:11
Общество
Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes
Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.
Коммерсантъ вчера в 23:49
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Медведев выразил уверенность в отмене санкций
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Газета.Ru 11:23
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Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
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Армия и оружие
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Газета.Ru 13:59
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Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
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Суд лишил актрису Бочкарёву водительских прав
Судебный участок мирового судьи №105 признал актрису Наталью Бочкарёву виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование и лишил её водительских прав, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 06:33
Фигурное катание
Фигуристка Радионова высказалась об итогах короткой программы Гран-при
Бронзовая призерка чемпионата мира 2015 года Елена Радионова прокомментировала итоги короткой программы этапа Гран-при Skate America, проходящего в настоящий момент в американском Лас-Вегасе.
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Поздравила отца и старшая дочь от предыдущего брака Елизавета.
Millionaire.ru вчера в 04:44
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Советник Трампа обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд
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