Футбол
Lenta.ruФутболист забил победный гол рабоной на последней минуте матча
Нападающий китайского «Гуанчжоу Фули» Эран Захави принес победу своей команде в матче с «Тяньцзинь Цюаньцзянь», забив на последней минуте. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте ESPN FC.
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Израильтянин из «Гуанчжоу Фули» рабоной забил победный мяч на последней минуте
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