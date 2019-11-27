Футбол
Кубанские новостиФутболиста «Базеля» не пустили в Россию на матч с «Краснодаром»
Краснодар
Предварительная расстановка 4‑4‑2
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
3
Фьолусон
6
Рамирес
93
Сулейманов
8
Газинский
52
Вильена
99
Фернандеш
9
Ари
33
Берг
1
Омлин
5
Видмер
36
Бергстрём
4
Джемерт
15
Риверос
14
Штокер
20
Фрай
7
Дзуффи
10
Кампо
33
Бюа
19
Пулулу
Базель
Предварительная расстановка 4‑5‑1
20-летнему футболисту «Базеля» из Косово запретили въезд в Россию, сообщает Twitter Kosovan Football. В текущем сезоне Эдон Жегрова провел 10 матчей за швейцарский клуб, забил один гол и отдал две результативных передачи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Футболист «Базеля» из Косово не приехал на матч с «Краснодаром» из-за проблем с визой
Sport24.ruвчера в 12:34
Игрок «Базеля» из Косово не прибыл на матч с «Краснодаром» из-за проблем с визой
Чемпионатвчера в 13:49
Игроку «Базеля» из Косово отказали в российской визе перед матчем с «Краснодаром»
Metaratingsвчера в 15:35
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:41, Ашберн
Общество
В порт Петербурга пришло судно с урановыми отходами
Происшествия
Под Тверью в ДТП с автобусом пострадали шесть человек
Энергетика
Гончарук: «Каждый украинец будет защищен от колебания цены на газ»
Многие эксперты и население критически восприняли эту инициативу, поскольку «страховая» цена может оказаться больше актуальной, и тогда население окажется в проигрыше.
Политика
Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
Политика
«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль
Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Происшествия
Мать убитой в Саратове девочки создала свой отряд по поиску пропавших
Жительница Саратова Елена Киселева, у которой убили 9-летнюю дочь Лизу, создала свой поисковый отряд под названием «Прорыв».
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Происшествия
В Москве задержали женщин, заработавших 19 млн рублей на тренингах
В столичном главке СКР сообщили о задержании трех женщин, которые создали без лицензии тренинговый центр "Лайф Прожект" и за пять заработали на проведении программ личностного роста 19 миллионов рублей.
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей
Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Авто
В России ввели ГОСТ для классических автомобилей
Росстандарт утвердил ГОСТ для классических и раритетных автомобилей.
Происшествия
Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник
Напомним, в начале ноября получила распространение информация о том, что одну из учениц унизили во время чаепития, не разрешив ей сидеть за общим столом.
Космос
В NASA показали, как может выглядеть будущий лунный модуль
Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своем официальном сайте опубликовали изображение того, как может выглядеть роботизированный лунный модель средних размеров.
Культура
Данилко запретил менеджеру комментировать инцидент на украинском шоу
Представитель Андрея Данилко (выступает под сценическим псевдонимом Верка Сердючка) не стал комментировать выходку артиста на съемках украинской версии шоу "Х-Фактор", передает "Рен ТВ".
Общество
Дерипаску лишили гражданства Кипра
Politis утверждает, что гражданства хотят лишить миллиардера Олега Дерипаску и двоих его детей, экс-президента Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко, его жену и дочь, а также бывшего первого вице-президента этого банка Александра Бондаренко, его супругу и двоих детей.
Экономика
Сбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки
Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков.
Музыка
72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети
«Тут же началась травля: мол, у Ротару закончились деньги, она возвращается в Россию на заработки», — рассказал «КП» концертный директор исполнительницы Сергей Лавров.
Наука
Виртуальная реальность станет более реальной
Одна из проблем сенсоров, захватывающих карты глубины (depth cameras), заключается в том, что разрешения этих захватываемых карт (то есть пространственной частоты замеров расстояния) недостаточны для высококачественного восстановления формы объектов.
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет в Steam уже 5 декабря
Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Общество
Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества
Согласно результатам социологического исследования, 72% участников опроса не видят совпадения интересов власти и общества: 30% респондентов считают, что интересы "определенно не совпадают", 42% полагают, что интересы "скорее не совпадают".
Футбол
Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась на одну строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Новая версия опубликована на сайте организации.
Общество
Депздрав Москвы снял ролик о вампирах и «антипрививочниках»
Департамент здравоохранения Москвы заявил, что при создании ролика про вампиров и "антипрививочников" использовал юмор и нестандартный подход к проблеме.
Общество
Россияне назвали медведя наиболее подходящим символом страны
Почти две трети россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь.
Футбол
Тайное совещание по реформе формата чемпионата России. Инсайды Егорова
По информации «СЭ», в середине ноября в премьер-лиге состоялось секретное совещание, на котором рассматривались вопросы реформирования структуры проведения турнира РПЛ.
Шоу-бизнес
Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»
Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Общество