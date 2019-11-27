Футбол

Кубанские новостиКубанские новостиФутболиста «Базеля» не пустили в Россию на матч с «Краснодаром»

Краснодар — Базель
сегодня
в 10:50
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Краснодар»
Краснодар
Предварительная расстановка 4‑4‑2
39
Сафонов
  
98
Петров
  
4
Мартынович
  
3
Фьолусон
  
6
Рамирес
  
93
Сулейманов
  
8
Газинский
  
52
Вильена
  
99
Фернандеш
  
9
Ари
  
33
Берг
  
1
Омлин
  
5
Видмер
  
36
Бергстрём
  
4
Джемерт
  
15
Риверос
  
14
Штокер
  
20
Фрай
  
7
Дзуффи
  
10
Кампо
  
33
Бюа
  
19
Пулулу
  
Базель
Предварительная расстановка 4‑5‑1
20-летнему футболисту «Базеля» из Косово запретили въезд в Россию, сообщает Twitter Kosovan Football. В текущем сезоне Эдон Жегрова провел 10 матчей за швейцарский клуб, забил один гол и отдал две результативных передачи.
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