Футбол
Кубанские новостиФутболиста «Базеля» не пустили в Россию на матч с «Краснодаром»
20-летнему футболисту «Базеля» из Косово запретили въезд в Россию, сообщает Twitter Kosovan Football. В текущем сезоне Эдон Жегрова провел 10 матчей за швейцарский клуб, забил один гол и отдал две результативных передачи.
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Футболист «Базеля» из Косово не приехал на матч с «Краснодаром» из-за проблем с визой
Sport24.ruвчера в 12:34
Игрок «Базеля» из Косово не прибыл на матч с «Краснодаром» из-за проблем с визой
Чемпионатвчера в 13:49
Игроку «Базеля» из Косово отказали в российской визе перед матчем с «Краснодаром»
Metaratingsвчера в 15:35
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:39, Ашберн
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