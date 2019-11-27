20-летнему футболисту «Базеля» из Косово запретили въезд в Россию, сообщает Twitter Kosovan Football. В текущем сезоне Эдон Жегрова провел 10 матчей за швейцарский клуб, забил один гол и отдал две результативных передачи.

Футболиста «Базеля» не пустили в Россию на матч с «Краснодаром»

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