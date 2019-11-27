Футбол

Кубанские новостиКубанские новостиФутболиста «Базеля» не пустили в Россию на матч с «Краснодаром»

Краснодар — Базель
завтра
в 10:50
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Краснодар»
20-летнему футболисту «Базеля» из Косово запретили въезд в Россию, сообщает Twitter Kosovan Football. В текущем сезоне Эдон Жегрова провел 10 матчей за швейцарский клуб, забил один гол и отдал две результативных передачи.
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Футболисту «Базеля» из Косово отказали во въезде в Россию

Спорт-Экспресс12:09

Косовскому игроку «Базеля» отказано во въезде в Россию

Матч ТВ12:54

Футболист «Базеля» из Косово не приехал на матч с «Краснодаром» из-за проблем с визой

Sport24.ru12:34

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Чемпионат13:49

Косовскому игроку «Базеля» отказано во въезде в Россию

Sportbox.RU12:54

Футболисту «Базеля» запретили въезд в Россию

Евро-футбол.ру12:16

Игроку «Базеля» из Косово отказали в российской визе перед матчем с «Краснодаром»

Metaratings15:35
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:04, Ашберн
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