Футбол

РБКРБКФутболиста «Челси» избили возле ночного клуба в Манчестере

Футболист «Челси» Дэнни Дринкуотер, в данный момент выступающий на правах аренды за «Бернли», на прошлой неделе был избит возле одного из ночных клубов Манчестера, сообщает The Sun.
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