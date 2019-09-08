Футбол
РБКФутболиста «Челси» избили возле ночного клуба в Манчестере
Футболист «Челси» Дэнни Дринкуотер, в данный момент выступающий на правах аренды за «Бернли», на прошлой неделе был избит возле одного из ночных клубов Манчестера, сообщает The Sun.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 11:48, Вашингтон
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Политика
В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.
РИА Новости 07:33
Политика
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Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом.
Коммерсантъ 10:33
Политика
Гахария стал новым премьером Грузии
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
Политика
Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК вчера в 15:48
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу о крушении МН17
Офицер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах, похищенный Службой безопасности Украины (СБУ) в связи с делом о крушении малайзийского Boeing MH17, отказался от сделки со следствием.
Известия 10:18
Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru 11:25
Армия и оружие
Эрдоган обвинил США в создании зон безопасности в Сирии для курдов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в желании создать зону безопасности на северо-востоке Сирии не для Анкары, а для коалиции «Сил демократической Сирии» (СДС), которую поддерживает Вашингтон.
Известия 10:59
Политика
Глава Ингушетии назначил нового представителя республики в Совфед
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сменил представителя от региона в Совете Федерации.
News.ru 10:12
Автоспорт
Леклер из Ferrari выиграл Гран-при Италии, Квят сошел
Главным триумфатором гонки стал пилот команды Ferrari Шарль Леклер. Для него эта победа стала второй в карьере в "Ф1" и сразу второй подряд.
Вести.Ru 10:55
Игры
На Android началось публичное тестирование Sky от авторов Journey
Студия thatgamecompany, известная по Flow, Flower и Journey, запустила на Android публичную бету своей новой игры — Sky: Children of the Light.
Игромания.ру 09:47
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата в округе Хамовники Илью Азара задержали на Тверской улице в Москве, сообщает «МБХ-медиа».
Коммерсантъ 11:25
Происшествия
Утонувший на Кипре ребенок оказался не россиянином
Ранее СМИ Кипра сообщили о смерти трехлетнего ребенка из России. Уточнялось, что он утонул в бассейне виллы, принадлежащей родителям.
Известия 06:18
Баскетбол
Испанцы победили Сербию и сыграют с Польшей в четвертьфинале ЧМ
ProstoProSport 11:02
Футбол
«Зенит» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Петербургский "Зенит" в воскресенье обыграл в товарищеском матче ФК "Сочи". Трансляция велась на странице петербургской команды в Twitter.
DP.RU 09:00
Политика
Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области.
РИА Новости 08:24
Авто
Трёхдверный Cadillac Escalade показали на рендерах
Дизайнер Абимелек Ареллано показал свое видение внедорожника Cadillac Escalade, лишенного задних дверей.
Picsnews.net 08:49
Политика
ЦИК уличил «Голос» в публикации нарушений с прошлых выборов
ЦИК РФ уличил ассоциацию "Голос" в публикациях на своей карте нарушений записей с прошлых выборов, зафиксировано уже около 30 фактов дублирования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 11:42
Футбол
«Балтика» разгромила «Текстильщик» в матче ФНЛ
Спорт-Экспресс 10:54
Теннис
Серена Уильямс проиграла канадке Андрееску в финале US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 18:01
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети
В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 20:43
Политика
В Крыму назначили нового министра МВД
REGNUM 05:24
Происшествия
Не менее 14 человек пострадали из-за взрыва на празднике в Германии
Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг.
Известия 11:09
Общество
Явка на выборах в Вологодской области на 12 часов составила 14,91%
Явка избирателей на выборах губернатора Вологодской области на 12 часов составила 14,91%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
РИА Новости 06:16