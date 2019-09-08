Футболист «Челси» Дэнни Дринкуотер, в данный момент выступающий на правах аренды за «Бернли», на прошлой неделе был избит возле одного из ночных клубов Манчестера, сообщает The Sun.

Автоспорт Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии.

Политика Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.

Происшествия В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.

Политика В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.

Происшествия На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.

Политика Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17 Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.

Футбол «Ростов» разгромил сборную Сирии «Ростов» обыграл сборную Сирии в товарищеском матче. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 3:0.

Политика Явка на выборах в Челябинской области превысила 40% В Челябинской области явка на выборах, которые проходили 8 сентября, по данным облизбиркома на 19:30, составила 42,35%.

Политика Путин уволил защищавшего детей генерала Президент России Владимир Путин освободил генерала-майора юстиции Игоря Комиссарова от должности старшего помощника председателя Следственного комитета России (СКР).

Происшествия Шторм стал причиной гибели двух человек в Крыму В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.

Экономика Минфин сообщил о новой схеме формирования пенсионных накоплений В Минфине России сообщили, что ведомство разработало новую систему добровольных пенсионных накоплений.

Политика Пушков посоветовал главе Пентагона проснуться Член Совфеда Алексей Пушков осудил слова главы Пентагона Марка Эспера, который призвал Россию вести себя «как нормальная страна».

Политика Памфилова обвинила «Голос» в публикации жалоб с прошлых выборов Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что движение «Голос» по данным на 17:00 опубликовало примерно 30 жалоб с прошлых выборов.

Общество Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.

Гаджеты Microsoft научила ОС Windows 10 звонить со смартфона Минувшим летом компания Microsoft представила новую функцию зеркального отображения оповещений, приходящих на Android-смартфон, через Windows 10 на экране компьютера.

Общество Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей Пассажиры столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК) за два прошедших месяца оставили на станциях и в вагонах поездов почти 1,9 тысячи различных предметов, большая часть из которых — зонты, рюкзаки и сумки с вещами, отметили в информационном центре.

Происшествия В Москве ребенок умер, вылив на себя горячий суп В Москве ребенок в возрасте полутора лет опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и скончался от полученных ожогов.

Политика Грузинская певица Катамадзе заявила, что любит россиян Грузинская певица Нино Катамадзе, которая ранее публично отказалась выступать на территории России, прокомментировала свое решение в передаче "Светская жизнь" на украинском телеканале "1+1".

Происшествия В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.

Политика Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.