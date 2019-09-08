Футбол
РБКФутболиста «Челси» избили возле ночного клуба в Манчестере
Футболист «Челси» Дэнни Дринкуотер, в данный момент выступающий на правах аренды за «Бернли», на прошлой неделе был избит возле одного из ночных клубов Манчестера, сообщает The Sun.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:16, Вашингтон
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В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.
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В Минфине России сообщили, что ведомство разработало новую систему добровольных пенсионных накоплений.
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Пушков посоветовал главе Пентагона проснуться
Член Совфеда Алексей Пушков осудил слова главы Пентагона Марка Эспера, который призвал Россию вести себя «как нормальная страна».
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Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
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